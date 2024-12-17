Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı - Son Dakika
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Dünya

Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı

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Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinde önemli rol oynayan HTŞ lideri Colani, Golan Tepeleri'ne girerek işgale başlayan İsrail ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İsrail'le savaşmak istemediklerini belirten Colani, "Suriye'nin İsrail'e düzenlenen saldırılarda kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

17.12.2024 00:09
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Suriye'de Beşar Esad rejimi muhaliflerin operasyonunun sonucunda 8 Aralık'ta devrildi. Esad Rusya'ya kaçarken, ülkede geçici hükümet kuruldu.

HTŞ LİDERİNDEN COLANİ AÇIKLAMASI

Esad'ın gitmesinin hemen ardından İsrail, Golan Tepeleri'ne girerek işgale başladı. İsrail Suriye'de ilerleyişini sürdürürken, Esad'ın devrilmesinde öncü rol oynayan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Colani'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"İSRAİL'İN SURİYE MÜDAHALESİNİN ARTIK GEREKÇESİ KALMADI"

Ülkesinin nefes almaya ihtiyacı olduğunu bu sebepten ötürü İsrail'le savaş istemediklerini belirtti. The Times'a verdiği röportajda Colani "İsrail'in Suriye'ye müdahalesinin gerekçesi İran ve Hizbullah'tı. Onlar artık yok bu sebeple gerekçe de ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

"SURİYE'NİN İSRAİL'E SALDIRILARDA KULLANILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasına dönmeye hazır olduklarını ve bu konuda Birleşmiş Milletlerin aracılığını kabul ettiklerini söyleyen Colani, "Ne İsrail'le ne de bir başka ülkeyle savaşmak istemiyoruz. Suriye'nin İsrail'e düzenlenen saldırılarda kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Suriyelilerin nefes almaya ihtiyacı var." dedi.

"SURİYE BİREYSEL ÖZGÜRLÜKLERE MÜDAHALEDE BULUNMAYACAKTIR"

Öte yandan şeriat iddialarını ciddiye almayan Colani, "Yeni Suriye, doğal bir yapıda olacak. Suriye bireysel özgürlüklere müdahalede bulunmayacaktır." diye konuştu.

Colani, Suriye\'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı

Golan Tepeleri, Politika, İsrail, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mehmet Aydaz:
    Çok komiksin İsrail'le şavaşabilirmisin,, olumsuzbir şey söylediğin anda yok olursun 97 72 Yanıtla
  • Monster null:
    Şunu demek istemiş, sen dostun iran ile kurmuş olduğunuz örgütleri kendinize saldirtarak işgal ediyorsunuz, burası sizin işgal edebileceğiniz bir yer değil, aksi olursa bedelini ödersiniz demek istemiş anlayana açık ve net bir şekilde anlatmış! 98 52 Yanıtla
    ökkeş Kalem:
    Aksine abi etme eyleme biz ne dersen onu yapıyoruz zaten bize kıyma ne olur demiş 61 42
  • Çelikk:
    Türkiye'den Öğrendiniz Bu Kırmızı Çizgiyi Kopya Çekin Bakalım Sırtınızı Dayadınız Reise 89 56 Yanıtla
  • aa kk:
    colani çok önemli stratejik hamleler yapıyor. sanki 50 yıldır siyasetçi gibi davranıyor. Almış olduğu toprakları kesinlikle, tarafına bir saldırı olmazsa , daha da genişletecek. şu anda sadece yorgun olan askeri birliklerini dinlendirmek onun tek stratejisi. onun için etrafında ki komşuları na farkettiyseniz çiçek ler dağıtıyor. geldiği günden beri bakıyorum açıklamalarına hep yapıcı konuşuyor. özellikle Cihad kelimesinden uzak duruyor. benimki sadece ufak bir analizdi. takdir Yüce Türk milletimin. 37 19 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Suriye'yi aldıkmıydı neydi o söz hahhaha 27 14 Yanıtla
  • Eski Tüfek.:
    Hayler paris ,gerçekler patagonya.... 27 3 Yanıtla
  • Sefa Armağan:
    1 seneye kalmaz Esad ı mumla ararlar. 3 2 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Ne yapabileceksiniz. Spanlami karşılık vereceksin. 2 0 Yanıtla
  • Yunus Acar:
    İsrail 5 veya 6 milyon lülbani işgal edemedi Suriye'nin hepsini işgal edemez birkaç köy boş arazi alırsa şükür eder koskoca Amerika NATO artı İran ırak elkaidesinden gözünü acamadı binlerce keş verdiler ve geri çekilmek zorunda kaldılar afkanista başka örnek İsrail Suriye'yi asla işgal edemez 2 0 Yanıtla
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