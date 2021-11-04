Üye Girişi
COP26: İngiliz şirketlerden 'net sıfır' karbon emisyonu hedefine nasıl ulaşacaklarını açıklamaları istenecek - Son Dakika
BBC

COP26: İngiliz şirketlerden 'net sıfır' karbon emisyonu hedefine nasıl ulaşacaklarını açıklamaları istenecek

04.11.2021 15:25
COP26: İngiliz şirketlerden 'net sıfır' karbon emisyonu hedefine nasıl ulaşacaklarını açıklamaları istenecek

İngiltere Maliye Bakanlığı'nın geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı öneriye göre, ülkedeki çoğu şirket ve finans kuruluşu, 2050 iklim değişikliği hedefine ulaşmak için nasıl bir yol izleyeceğini açıklamak zorunda kalacak.

İngiltere'de çoğu şirket ve finans kuruluşunun 2023'e kadar, ülkenin "net sıfır" karbon emisyonu amacına ulaşması için hazırladıkları detaylı bir planı açıklaması bekleniyor. Maliye Bakanlığı bu yöndeki önerisini dün kamuoyuna açıkladı. Şirketler ve finans kuruluşları için gerekli standartları belirleyecek bir bilirkişi heyeti de oluşturulacak.

Önerilen kurallar şöyle:

Yine de, hükümet yetkilileri, "kaliteli bir dönüşüm planının neler içereceğine dair herkes tarafından kabul edilmiş bir standart yok" diyor.

Şirketler ve hisse sahipleri bu süreçte, "net sıfır" karbon emisyonu hedefine ulaşmak için gerekli dönüşüme nasıl uyum sağlayacaklarına karar verecekler. Aynı zamanda planlarını yayımlanmak zorunda olacaklar. Ancak hükümet, amacın şeffaflığın ve izlenebilirliğin arttırılması olduğunu, İngiltere'nin firmalara "net sıfır" karbon emisyonu sözü vermeyi zorunlu tutmadığını belirtiyor.

COP26 İklim Zirvesi'nde konuşan İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ülkesinin "ilk net sıfır hedefiyle uyumlu küresel finans merkezi" haline gelirken dünyaya öncülük ettiğini belirtti.

Küresel finansal varlıkların 130 trilyon dolar değerindeki yüzde 40'ını kontrol eden toplam 450 şirket, dünyanın 2050'ye kadar sanayi öncesi seviyelerin 1.5 C derece fazlası kadar ısınmasıyla sınırlandırılması konusunda anlaştı.

BBC Ekonomi Editörü Faisal Islam'a göre İngiltere'de öngörülen bu plan, finans sektörünün karbon emisyonunu azaltacak teknolojilere yönelmesi ve kömür, petrol ve gaz yatırımlarından uzaklaşması anlamına geliyor.

Çevreciler yetersiz buluyor

Ancak herhangi bir bağlayıcılığı olmayan bu adım, çevreciler tarafından yetersiz bulunuyor.

Global Witness isimli sivil toplum örgütü, belirli bir düzenleme olmaksızın atılan bu adımların kaybetmeye mahkum olduğunu söylüyor.

"Fosil yakıt şirketlerinin yaşam kaynağı bankalar ve finans kurumları. Yok edici tarım ticareti de iklim krizini arttırıyor. Bu nedenle COP26'nın onlara odaklanması normal" diyen Global Witness'ın orman politikası ve savunuculuğu biriminin başındaki Veronica Oakeshott, bağlayıcılığı olmayan adımların "yeşil badana" şirketlerini arttıracağını söylüyor.

Yani kimi şirketler gerçekte öyle olmasa da çevre dostuymuş gibi görünmeye devam edecek.

Kar amacı gütmeyen Positive Money şirketinde uzman ekonomist olarak çalışan David Barmes de, niyetin olumlu olduğunu ancak finansal şirketlerin hala çevreye zarar veren projelere milyonlar harcadığını söylüyor.

İklim çalışmalarıyla bilinen diğer bir düşünce kuruluşu Carbon Tracker Initiative'in kurucusu ve yöneticisi Mark Campanale ise atılan adımları takdir etmekle birlikte bu planların nasıl uygulanacağına dair detayların hala belirsiz olduğuna dikkat çekiyor.

Campanale bahsedilen hiçbir finansal varlığın şu anda net sıfır ile uyumlu olmadığını, aynı şekilde fosil yakıtlara yatırım yapmaya devam ettikleri için hiçbir şirket grubunun da Paris İklim Anlaşması hedefiyle örtüşmediğini söylüyor. Bu nedenle Londra'nın, dünyanın "net sıfır" finansal merkezi olmasından önce bunların değişmesi gerektiğini ekliyor.

'Kamu sektörünün desteğine daha çok ihtiyaç var'

Green Alliance isimli çevreci düşünce kuruluşunun yöneticisi Shaun Spiers da özel sektör yatırımlarının hayati önem taşıdığını ancak kamu sektörünün desteğine daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Ancak İngiltere Merkez Bankası'nın eski başkanı Mark Carney'nin liderliğindeki bir finans grubu, küresel ısınmayı 1.5 C derecede tutmak için yeterince para ayrıldığını aktardı.

Glasgow Net Sıfır için Finansal İttifak (GFANZ) da 130 trilyon dolardan daha fazla bir özel sermayenin, ekonomiyi net sıfıra dönüştürmek için ayrıldığını vurguluyor.

Uygulamada, bu atılan adımlar, petrol yatağı ya da kömür madenine ayrılan banka kredilerinin, yenilenebilir enerji veya sürdürülebilir evler üretmek üzere konut kredisi vermek için ayrılması anlamına geliyor.

Ayrıca gelecekte banka patronlarının, kömür madeni inşa etmek isteyen müşterileriyle zorlu görüşmeler gerçekleştirmek zorunda kalması bekleniyor.

LSE, İngiltere'de 'net sıfır' hedefini onaylayan ilk üniversite oldu

İngiltere'nin en köklü eğitim kurumlarından London School Of Economics and Political Science (LSE) da ülkenin "net sıfır" karbon emisyonu hedefini onaylayan ilk üniversitesi oldu. Okulun statüsü İngiltere Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından onaylandı.

Üniversite 2005 yılından bu yana, 6,5 milyon dolar yatırım yaparak doğrudan karbon emisyonunu yüzde 44 azaltmıştı. Ayrıca kampüs ve yurtlarını da iklim değişikliği hedefleri kapsamında yenilemişti.

2020-21 döneminde "net sıfır" karbon için hükümet tarafından verilen ve uluslararası standartları belirleyen PAS 2060 sertifikası alan LSE'nin diğer yükseköğretim kurumlarına da örnek olması bekleniyor.

COP26: İngiliz şirketlerden 'net sıfır' karbon emisyonu hedefine nasıl ulaşacaklarını açıklamaları istenecek
COP26: İngiliz şirketlerden 'net sıfır' karbon emisyonu hedefine nasıl ulaşacaklarını açıklamaları istenecek

Maliye Bakanlığı, England, Finans, Karbon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya COP26: İngiliz şirketlerden 'net sıfır' karbon emisyonu hedefine nasıl ulaşacaklarını açıklamaları istenecek - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız 15:02 Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti 14:59 Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 14:47 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı 14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Fransa'da birçok hastanenin acil servisleri koronavirüs sebebiyle hizmet veremeyecek durumda 14:26 Fransa'da birçok hastanenin acil servisleri koronavirüs sebebiyle hizmet veremeyecek durumda Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi 14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi
Vatandaş, 13:48 Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı 13:32 İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Haberleri
15:00 Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi
14:59 Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti
14:52 Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi
14:47 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı
14:38 Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek
14:24 Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu
14:18 Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir
14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi
13:54 Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler
Otomotiv devi Mazda, sürücünün uyuduğunu algılayan arabalarını gelecek yıl satışa sunacak Otomotiv devi Mazda, sürücünün uyuduğunu algılayan arabalarını gelecek yıl satışa sunacak         
15:18
Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi         
15:00
Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi         
14:53
Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor         
14:40
Bahçeli'yi Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek         
14:38
Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu         
14:24
Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler         
13:54
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!         
12:09
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak         
11:50
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu         
21:39
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 15:30:29. #1.11#
SON DAKİKA: COP26: İngiliz şirketlerden 'net sıfır' karbon emisyonu hedefine nasıl ulaşacaklarını açıklamaları istenecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement