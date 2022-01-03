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Covid: İsrail, Omicron vakalarındaki artışla 'sürü bağışıklığına ulaşabilir' - Son Dakika
BBC

Covid: İsrail, Omicron vakalarındaki artışla 'sürü bağışıklığına ulaşabilir'

03.01.2022 04:22
Covid: İsrail, Omicron vakalarındaki artışla 'sürü bağışıklığına ulaşabilir'

İsrail'in en üst düzey sağlık danışmanı, Omicron vakalarındaki artışın ülkede sürü bağışıklığına ulaşılmasını beraberinde getirebileceğini söyledi.

İsrail'in en üst düzey sağlık danışmanı, Omicron vakalarındaki artışın ülkede sürü bağışıklığına ulaşılmasını beraberinde getirebileceğini söyledi.

Ancak Nachmann Ash, ülkenin bunun için bir bedel ödeyeceğini ve sürü bağışıklığına aşılarla ulaşılmasını tercih ettiğini vurguladı.

Modelleme uzmanları, Ocak sonuna dek dört milyon kişiye kadar enfeksiyon yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Başbakan Naftali Bennett, hükümetinin mevcut politikasının enfeksiyonlarda büyük artışı önlemeyeceğini kabul etti.

Bennett, 60 yaş üzeri ve tıp çalışanlarına dördüncü doz aşının verileceğini kaydetti.

Başbakan Bennett, daha önce amacın ekonomiyi açık tutarken, ağır hastalıklarda büyük artışı önlemek olduğunu söylemiş, ancak yeni bir kapanma ihtimalini dışlamamıştı.

İsrail'deki teyitli vaka sayısı 10 günde dört katına çıkıp, günlük 3500'ün üzerine çıktı, ancak ölümlerde benzer düzeyde bir artış olmadı.

Sürü bağışıklığı, nüfusun ya aşılanma ya da hastalığı geçirenlerde oluşan antikorlarla, virüsten korunduğu nokta olarak tarif ediliyor.

Prof. Ash Omicron vakalarındaki artışın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Ash "Sürü bağışıklığının bedeli, çok sayıda enfeksiyon. Bu da yaşanabilir. Sürü bağışıklığına ulaşmak için gereken sayı yüksek. Mümkün olan bir şey. Ancak buna bulaşı yoluyla değil, çok sayıda insanın aşılanmasının sonucu olarak ulaşmak istiyoruz" dedi.

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele heyetinin başı Salman Zarka, sürü bağışıklığının garanti olmadığını ifade etti.

Zarka Ynet haber sitesine yaptığı açıklamada "Son iki yılda, özellikle de iyileşen insanların yeniden enfekte olduğunu gördüğümüz tecrübeler ışığında bu konuda çok ihtiyatlı olmalıyız" dedi.

Bu arada, Weizmann Enstitüsü'nden bir başka hükümet danışmanı Eran Segal de, vaka sayısının kısa sürede ülkenin test yapma kapasitesini aşacağını ve yeni vakaları tespit etme kabiliyetinin yitirilebileceğini anlattı.

Segal, gelecek üç hafta içinde iki ila dört milyon kişinin enfekte olabileceğini, ancak önceki dalgaya göre daha az kişinin hastalığı ağır geçireceğini tahmin etti.

Filistinlilerin aşılanması

İsrail'in dokuz milyondan fazla olan nüfusunun üçte ikisi tam aşılı. Sağlık Bakanlığı, üçüncü doz olanları ya da kısa süre önce ikinci dozlarını olanları tam aşılı kabul ediyor.

Ancak birçok kişi, üçüncü doz aşıyı olmadı.

Our World in Data'nın verilerine göre Filistin'de ise nüfusun dörtte birinden fazlası tam aşılı.

Filistinliler, İsrail, Rusya, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Covax aşı paylaşım inisiyatifinden aşı aldı.

BM uzmanları, İsrail'in aşı programına denetimi altında tuttuğu Filistin topraklarındaki nüfusu dahil etmemesini eleştirmişti.

İsrailliler ise Filistin topraklarındaki sağlık meselelerinden Filistinlilerin sorumlu olduğunu savunuyor.

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Filistin, Omicron, İsrail, Ocak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: İsrail, Omicron vakalarındaki artışla 'sürü bağışıklığına ulaşabilir' - Son Dakika Dünya

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