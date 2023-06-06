Oscar ödül sahibi oyuncu Cuba Gooding Jr. ile cinsel taciz davasında uzlaşma sağlandı

Türkiye'deki depremzedelere yaptığı bağışın izini sürünce ortaya büyük bir skandal çıktı

ABD'de Oscar ödüllü sinema oyuncusu Cuba Gooding Jr. hakkında New York'ta başlaması planlanan cinsel taciz davasında yeni gelişme yaşandı.

OTELDE BİR KADINA TECAVÜZ ETMEKLE SUÇLANIYORDU

Cuba Gooding Jr, söz konusu davada Ağustos 2013'te New York'ta bir otelde bir kadına tecavüz etmekle suçlanıyordu. Dava dilekçesinde mahremiyet gerekçesiyle adının açıklanmasını istemeyen davacı kadın, ünlü aktörden 6 milyon dolar zarar tazminatı talep ediyordu.

"RIZASI VARDI" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Gooding Jr. ise kadınla ilişkisinin rıza üzerine olduğunu savunarak hakkındaki iddiaları reddetmişti. Nisan 2022'de, başka bir davada aktör yine New York'ta 2018'de bir barda bir kadını zorla öptüğüne yönelik suçlamayı kabul etmişti.