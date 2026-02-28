Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile İran\'a saldırıyı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a saldırı başlayan ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmeyi Beyaz Saray duyurdu.

Görüşmede, İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmeler ele alındı.

Yapılan duyuruda Trump'ın, İngiltere ve Kuveyt liderleri ile de bir görüşme gerçekleştirdiğine de yer verildi.