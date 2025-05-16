Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk\'ta

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak için gittiği Arnavutluk'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'a ulaştı. Avrupa Birliği ve birlik dışındaki yakın coğrafya ülkelerini bir araya getiren Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin altıncısı Tiran'da düzenleniyor. 47 ülke liderinin yanı sıra Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başkanları da zirveye katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında ikili görüşmelerde de bulunacak.

Arnavutluk'taki zirvenin ana teması 'Yeni Bir Dünyada Yeni Bir Avrupa: Birlik-İşbirliği-Ortak Eylem' olarak belirlendi. Liderler kıtayı ilgilendiren güncel meseleleri değerlendirecek. Bu kapsamda üç ayrı yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.