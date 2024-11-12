Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Bakü'de temasları kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede, iki lider, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkilerini daha ileri götürme iradesini karşılıklı teyit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Aliyev'e COP29'daki ev sahipliği için teşekkür etti.