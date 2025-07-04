Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü ve videoyla

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 17'nci Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Azerbaycan'ın Hankendi kentindeki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
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