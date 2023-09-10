Erdoğan, Biden'la yaptığı "F-16"sohbetini anlattı: Konuyu İsveç'e bağlıyor, ona verdiğim tek cevap var - Son Dakika

Erdoğan, Biden'la yaptığı "F-16"sohbetini anlattı: Konuyu İsveç'e bağlıyor, ona verdiğim tek cevap var

Son Güncelleme: 10.09.2023 14:33

G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile F-16'larla ilgili yaptıkları sohbeti anlattı. Erdoğan, ''F-16 konusunda maalesef işi alıp götürüp İsveç de İsveç diyorlar. Vereceğim tek bir cevap var, her şeye kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var. TBMM'den böyle bir karar geçmediği sürece ben bir şey diyemem. İsveç'in NATO'ya üyelik kararını TBMM verecek.'' ifadelerini kullandı.

Hindistan'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü sohbet ettiğini söyledi. Erdoğan, "F-16 konusunda maalesef işi alıp götürüp İsveç de İsveç diyorlar. Bu yaklaşım bizi üzer. Vereceğim tek bir cevap var, her şeye kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var. TBMM'den böyle bir karar geçmediği sürece ben bir şey diyemem. İsveç'in NATO'ya üyelik kararını TBMM verecek." dedi.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ İÇİN SÖZ TBMM'DE

İsveç'in NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onay vermesi gerekiyor. Türkiye bu konuda İsveç'e bazı şartlar koştu, başta teröre verilen desteğin sona erdirilmesi istendi. Son olaraksa Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik talebini TBMM'ye iletti. Bu noktada Meclis'te İsveç'in NATO üyelik süreci oylanacak.

"HER ŞEYE KONGRE DİYORSUNUZ, BENİM KONGREM DE TBMM"

Gelişmeler merakla beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü sohbetlerinde konunun F-16'ların satışına geldiğini ancak Biden'ın İsveç'in üyelik sürecini bahane ettiğini söyledi. Erdoğan, "Biden'la ayaküstü de olsa görüştük. F-16 konusunda maalesef işi alıp götürüp İsveç de İsveç diyorlar. Bu yaklaşım bizi üzer. Vereceğim tek bir cevap var, her şeye kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var. TBMM'den böyle bir karar geçmediği sürece ben bir şey diyemem. Tek başına karar verecek bir durumda değilim. Meclisimin vereceği kararı beklemek durumundayım. Üyelik kararını TBMM verecek." dedi.

G20 Liderler Zirvesi, Joe Biden, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan, Biden'la yaptığı 'F-16'sohbetini anlattı: Konuyu İsveç'e bağlıyor, ona verdiğim tek cevap var - Son Dakika


Son Dakika
16:19 İğne ipliğe dönen CZN Burak, 8 yıl önceki halini paylaşıp yorumu takipçilerine bıraktı
16:14 Edirne-Kırklareli Yolunda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 36 Yaralı
15:58 Go-kart'ta saçı tekerleğe dolanan genç kızın kafa derisi yerine dikildi
15:55 Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da deprem! İddialar sonrası Antony takımdan uzaklaştırıldı
15:40 Farah Zeynep Abdullah'tan Yılmaz Güney yorumu: Sinemamızın kadın döven erkeği
14:51 Son Dakika: Nicolas Pepe resmen Trabzonspor'da
14:38 İzmir'de konser veren Sibel Can, aldığı kilolarla dikkat çekti
14:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sistemin olması mümkün değildir
14:33 Erdoğan, Biden'la yaptığı "F-16"sohbetini anlattı: Konuyu İsveç'e bağlıyor, ona verdiğim tek cevap var
14:30 Fatih Terim döneminde transfer edilen Luyindama'yı herkes unuttu! Florya'da tek başına çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2023 16:32:58. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan, Biden'la yaptığı "F-16"sohbetini anlattı: Konuyu İsveç'e bağlıyor, ona verdiğim tek cevap var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement