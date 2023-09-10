Erdoğan, Biden'la yaptığı "F-16"sohbetini anlattı: Konuyu İsveç'e bağlıyor, ona verdiğim tek cevap var

Hindistan'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü sohbet ettiğini söyledi. Erdoğan, "F-16 konusunda maalesef işi alıp götürüp İsveç de İsveç diyorlar. Bu yaklaşım bizi üzer. Vereceğim tek bir cevap var, her şeye kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var. TBMM'den böyle bir karar geçmediği sürece ben bir şey diyemem. İsveç'in NATO'ya üyelik kararını TBMM verecek." dedi.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ İÇİN SÖZ TBMM'DE

İsveç'in NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onay vermesi gerekiyor. Türkiye bu konuda İsveç'e bazı şartlar koştu, başta teröre verilen desteğin sona erdirilmesi istendi. Son olaraksa Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik talebini TBMM'ye iletti. Bu noktada Meclis'te İsveç'in NATO üyelik süreci oylanacak.

"HER ŞEYE KONGRE DİYORSUNUZ, BENİM KONGREM DE TBMM"

Gelişmeler merakla beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü sohbetlerinde konunun F-16'ların satışına geldiğini ancak Biden'ın İsveç'in üyelik sürecini bahane ettiğini söyledi. Erdoğan, "Biden'la ayaküstü de olsa görüştük. F-16 konusunda maalesef işi alıp götürüp İsveç de İsveç diyorlar. Bu yaklaşım bizi üzer. Vereceğim tek bir cevap var, her şeye kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var. TBMM'den böyle bir karar geçmediği sürece ben bir şey diyemem. Tek başına karar verecek bir durumda değilim. Meclisimin vereceği kararı beklemek durumundayım. Üyelik kararını TBMM verecek." dedi.