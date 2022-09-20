Cumhurbaşkanı Erdoğan o fotoğrafı gösterdi! BM salonu sessizliğe büründü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan o fotoğrafı gösterdi! BM salonu sessizliğe büründü

20.09.2022 20:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'e (BM) seslenişinde 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşındaki ağabeyinin fotoğrafını göstererek, "Asım bebek ve Abdülvahap, aileleriyle birlikte Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupa'nın ve BM kurumlarının bu acımasızlıklara artık dur demesinin vakti çoktan gelmiştir" dedi. Yunanistan tarafı fotoğraf karşısında ne yapacağını şaşırırken salonda büyük bir sessizlik oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Rusya- Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın geçtiğimiz günlerde geri iterek ölümüne neden olduğu çocuklarla ilgili de konuştu.

"TÜRKİYE, YENİ AYLAN BEBEKLER ÖLMESİN DİYE ÇIRPINIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak biz yeni Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken Yunanistan Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünden gösterdiği fotoğraf en çok Yunan tarafında etki yarattı

"BU ACIMASIZLIĞA BİR DUR DENMELİ"

Avrupa'nın, BM'nin kurumlarının bu acımasızlıklara artık bir dur demesinin vakti çoktan gelmiştir diyen Erdoğan, "Geçen hafta 9 haftalık Asım bebek ve 4 yaşında Abdulvahab Yunan güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünden gösterdiği fotoğraf en çok Yunan tarafında etki yarattı

"MÜLTECİ KRİZİ BÖYLE ÇÖZÜLMEZ"

Mülteci krizi, daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumları botlarını batırıp ölüme terk etmekle, toplama kamplarına doldurmakla çözülemez diyen konuşan Erdoğan, "Terör örgütleri ve zalim rejimler yerine ülkemizle iş birliği yaparak bölgenin güvenliği ve refahına katkıda bulunmak isteyecek herkesle çalışmaya hazırız." açıklamasında bulundu.

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Yunanistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan o fotoğrafı gösterdi! BM salonu sessizliğe büründü - Son Dakika


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