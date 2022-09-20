Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde liderlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu hitabının ardından BM Genel Merkezinde liderlerle görüştü.

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