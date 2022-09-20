Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde liderlerle görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde liderlerle görüştü

20.09.2022 22:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde liderlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu hitabının ardından BM Genel Merkezinde liderlerle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu hitabının ardından BM Genel Merkezinde liderlerle görüştü.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i de kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeul, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile de sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile sohbetine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de eşlik etti.


YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya çağrı: Herkesi KKTC'yi tanımaya davet ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya çağrı: Herkesi KKTC'yi tanımaya davet ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'ye seslendi: PKK ve türevlerine karşı kayıtsız kalmamız beklenemez Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'ye seslendi: PKK ve türevlerine karşı kayıtsız kalmamız beklenemez Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ile sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ile sohbet etti
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Finlandiya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde liderlerle görüştü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Almanya'dan dönen gurbetçi evinde gördükleri sonrası şaşkınlık yaşadı
00:38 İsmailağa cemaatinden tartışma yaratan yenge fetvası: Caiz olmaz
23:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı muhabirin Biden sorusuna verdiği yanıt gülümsetti
23:42 Aksoy Araştırma'nın anketinde dikkat çeken sonuç! İşte AK Parti ve CHP arasındaki fark...
23:03 Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu! Üçüncü sıradaki ismin annesinin de tescilli güzel olduğu ortaya çıktı
22:58 Donetsk ve Luhansk'ın referandum kararına ABD ve NATO'dan tepki geldi: Kabul etmeyeceğiz
22:47 Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen aldatma itirafı Buket Aydın'ı şaşırttı: Bu yedekleme dürtüsü bence
22:33 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın 'kebap' çıkışı Türk futbolseverlerin ilgisini çekti
22:10 İngiltere'nin yeni kralına ırkçılık suçlaması! Siyahi vatandaşa arkasını döndü
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Hediye edilen topa kafa vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 08:44:02. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde liderlerle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement