Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kazakistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2-3 Kasım'da Astana'da "Türk Devri" temasıyla düzenlenecek zirveye katılmak için Kazakistan'a gideceğini açıkladı.

KONUŞMA YAPACAK

Teşkilatın dönem başkanlığının Özbekistan'dan Kazakistan'a devrolunacağı zirvede liderler, teşkilat bünyesinde işbirliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak. Liderlerin güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacakları 3 Kasım'daki oturumda katılımcılara hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor.

GAZZE İÇİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan da İsrail'in saldırılarıyla yerle bir olan Gazze için diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan bölgede ateşkesin sağlanması ve sivillerin daha fazla katledilmemesi için liderlerle görüşüyor.