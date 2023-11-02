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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kazakistan'a gidiyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kazakistan'a gidiyor

Son Güncelleme: 02.11.2023 08:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türk Devri'' temasıyla düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak için bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan burada katılımcılara hitap edecek, zirvedeki liderlerle birebir görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2-3 Kasım'da Astana'da "Türk Devri" temasıyla düzenlenecek zirveye katılmak için Kazakistan'a gideceğini açıkladı.

KONUŞMA YAPACAK

Teşkilatın dönem başkanlığının Özbekistan'dan Kazakistan'a devrolunacağı zirvede liderler, teşkilat bünyesinde işbirliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak. Liderlerin güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacakları 3 Kasım'daki oturumda katılımcılara hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor.

GAZZE İÇİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan da İsrail'in saldırılarıyla yerle bir olan Gazze için diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan bölgede ateşkesin sağlanması ve sivillerin daha fazla katledilmemesi için liderlerle görüşüyor.

Kazakistan, Astana, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kazakistan'a gidiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kazakistan'a gidiyor - Son Dakika
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