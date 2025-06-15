CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Obamız, yuvamız, gözbebeğimiz Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerime Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a Kutlama Mesajı - Son Dakika
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