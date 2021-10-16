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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan , Merkel'e Ortaköy tablosu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan , Merkel'e Ortaköy tablosu

16.10.2021 16:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, veda ziyareti için İstanbul'a gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ağırladı. Huber Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştiren iki lider daha sonra bir basının karşısına geçti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e Rizeli ressam Selahattin Kara'nın yaptığı ve Ortaköy'ün resmedildiği bir tablo hediye etti.

Almanya'da son seçimlerde aday olmayan Başbakan Merkel, veda ziyareti kapsamında Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'i Tarabya'daki Huber Köşkü'nde ağırladı. Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde köşkün terasına çıkarak Boğaz'ı izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e İstanbul Boğazı ile ilgili bilgiler verirken, iki lider aynı zamanda gazetecilere ve sahildeki vatandaşlara el salladı.

HEMŞEHRİSİNİN TABLOSUNU HEDİYE ETTİ

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde 1 saat süren ikili görüşme gerçekleştiren Erdoğan ve Merkel, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ziyaret sonrasında ülkemizden ayrılacak olan Merkel'e Erdoğan tarafından Rizeli ressam Selahattin Kara'nın yaptığı Ortaköy tablosu hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansölye'ye tablo hakkında da bilgi verdi.

Erdoğan'dan Merkel'e Ortaköy tablosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 yıl önce Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılış törenine katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan , Merkel'e Ortaköy tablosu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan , Merkel'e Ortaköy tablosu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan , Merkel'e Ortaköy tablosu - Son Dakika
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