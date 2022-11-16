Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler: Hadlerini bilmiyorlar - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler: Hadlerini bilmiyorlar

16.11.2022 09:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler: Hadlerini bilmiyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan Atina'nın tahriklerine karşılık "Yunanistan'ın bu tür yaklaşımları, duruşu vs. Benim söylediğim 'Bir gece ansızın gelebiliriz' benim için kelam-ı kibardır. Hadlerini bilmiyorlar. Bu noktada biz komşu, komşuluk hukukunu bil. Bizimle fazla dalaşma. İstediğin kadar adaları doldur, hiçbiri sana fayda sağlamayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan burada Yunanistan'ın son zamanlarda yaptığı tahrik ve tacizlere karşı da dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

"HADLERİNİ BİLMİYORLAR"

Erdoğan Yunanistan'ın provokatif adımları hakkında sorulan soruya "'Yunanistan'ın bu tür yaklaşımları, duruşu vs. Benim söylediğim 'Bir gece ansızın gelebiliriz' benim için kelam-ı kibardır. Hadlerini bilmiyorlar. Bu noktada biz komşu, komşuluk hukukunu bil. Bizimle fazla dalaşma"

"YERİNİ YURDUNU BİLECEKSİN"

İstediğin kadar adaları doldur, hiçbiri sana fayda sağlamayacaktır. Burada Türkiye var, yerini yurdunu iyi bileceksin. Geçmişini bir okursa, tarihini incelerse orada görecektir. Bu iş kürek işi değil, yürek işidir" sözleriyle yanıt verdi.

"GEREĞİ NEYSE YAPARIZ"

Erdoğan daha öncede katıldığı bir programda, "Yunanistan Başbakanı, ABD'den yardım istiyor. Neye karşı? Türkiye'ye karşı. Ne yaparsan yap, biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız" sözleri ile Atina'ya yüklenmişti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler: Hadlerini bilmiyorlar - Son Dakika


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