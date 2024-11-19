Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarına devam ediyor.
Erdoğan, burada ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi.
İkilinin neşeli anları dikkatleri çekti.
Son Dakika › Dünya › Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Biden ile ayaküstü sohbet etti - Son Dakika
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