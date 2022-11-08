Yunanistan Başbakanı yemekteki kavganın detaylarını anlattı: Erdoğan'a bizzat söyleme şansına sahip oldum - Son Dakika
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Yunanistan Başbakanı yemekteki kavganın detaylarını anlattı: Erdoğan'a bizzat söyleme şansına sahip oldum

08.11.2022 10:50

Geçen ay Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen zirvenin akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasında yaşanan tartışma gündem olmuştu. Erdoğan'ın, "Bana cevap yetiştirmeye kalktı. Sadece onun birkaç kelamını dinlemekle yetindim" dediği olaylı yemekte yaşananlara değinen Miçotakis, "Pozisyonumuzu kararlı bir şekilde ifade ettik ve ben de bunu Prag'daki görüşmemizde Erdoğan'a bizzat söyleme şansına sahip oldum" ifadelerini kullandı.

Çekya'nın başkenti Prag'da geçen ay düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde gerçekleşen akşam yemeğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasındaki tartışma damga vurmuştu.

YEMEKTEKİ GERGİNLİK YUNAN MEDYASINDA GÜNDEM OLMUŞTU

Erdoğan ile Miçotakis arasındaki sözlü tartışma Yunan medyasında da gündem olmuş ve Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, "Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Prag'daki akşam yemeği Miçotakis ile Erdoğan arasında bir tartışma alanına döndü. Erdoğan, Yunanistan'a karşı iddialarını yineledi" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN: BANA CEVAP YETİŞTİRMEYE KALKTI

Zirvede yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bana cevap yetiştirmeye kalktı. Sadece onun birkaç kelamını dinleyerek onunla yetindim. Doğru dürüst kimse de alkışlamadı" demişti.

MİÇOTAKİS OLAYLI YEMEĞE İLİŞKİN AYRINTILARI PAYLAŞTI

Verdiği son röportajda Erdoğan ile akşam yemeğinde yaşanan kavgaya ilişkin ayrıntıları aktaran Yunanistan Başbakanı Miçotakis "Pozisyonumuzu kararlı bir şekilde ifade ettik ve ben de bunu Prag'daki görüşmemizde Erdoğan'a bizzat söyleme şansına sahip oldum" dedi.

"YUNANİSTAN ÜZERİNDEN GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Türkiye'nin son dönemde Yunanistan'a karşı attığı adımların Türkiye'deki seçimlerle ve Türk ekonomisindeki kötü durumla ilişkili olduğunu savunan Miçotakis, Erdoğan'ın Yunanistan üzerinden gündemi değiştirmeye çalıştığı görüşünü yineledi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Kiriakos Miçotakis, Yunanistan, Türkiye, Atina, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan Başbakanı yemekteki kavganın detaylarını anlattı: Erdoğan'a bizzat söyleme şansına sahip oldum - Son Dakika


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