Çekya'nın başkenti Prag'da geçen ay düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde gerçekleşen akşam yemeğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasındaki tartışma damga vurmuştu.
Erdoğan ile Miçotakis arasındaki sözlü tartışma Yunan medyasında da gündem olmuş ve Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, "Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Prag'daki akşam yemeği Miçotakis ile Erdoğan arasında bir tartışma alanına döndü. Erdoğan, Yunanistan'a karşı iddialarını yineledi" ifadelerini kullanmıştı.
Zirvede yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bana cevap yetiştirmeye kalktı. Sadece onun birkaç kelamını dinleyerek onunla yetindim. Doğru dürüst kimse de alkışlamadı" demişti.
Verdiği son röportajda Erdoğan ile akşam yemeğinde yaşanan kavgaya ilişkin ayrıntıları aktaran Yunanistan Başbakanı Miçotakis "Pozisyonumuzu kararlı bir şekilde ifade ettik ve ben de bunu Prag'daki görüşmemizde Erdoğan'a bizzat söyleme şansına sahip oldum" dedi.
Türkiye'nin son dönemde Yunanistan'a karşı attığı adımların Türkiye'deki seçimlerle ve Türk ekonomisindeki kötü durumla ilişkili olduğunu savunan Miçotakis, Erdoğan'ın Yunanistan üzerinden gündemi değiştirmeye çalıştığı görüşünü yineledi.
Son Dakika › Dünya › Yunanistan Başbakanı yemekteki kavganın detaylarını anlattı: Erdoğan'a bizzat söyleme şansına sahip oldum - Son Dakika