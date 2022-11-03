Tahıl koridoru krizinin çözülmesine ilişkin Rusya'dan açıklama: Türkiye'nin varlığı anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür - Son Dakika
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Tahıl koridoru krizinin çözülmesine ilişkin Rusya'dan açıklama: Türkiye'nin varlığı anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür

03.11.2022 14:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl anlaşmasının yeniden başlayacağını açıklamasının ardından Kremlin'den, "Türkiye'nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki varlığı anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür" açıklaması yapıldı.

Dün Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın bugün (dün) 12.00'dan itibaren eskisi gibi devam edeceğini söyledi. Erdoğan, haberi bizzat Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun Bakan Akar'a aktardığını dile getirdi. Kremlin'den bugün konuya ilişkin açıklama geldi.

"GÜVENİN ANA AKTÖRÜ TÜRKİYE"

Kremlin'den yapılan açıklamada Türkiye'nin anlaşmadaki rolüne dikkat çekilerek,"Türkiye'nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki varlığı, anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür" ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN'IN ÇABASI DOLAYISIYLA ENGELLEMEYECEĞİZ"

Tahıl anlaşmasına geri dönülmesine ilişkin Putin ise, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatları için tahsis edilen koridorun askeri amaçlar için kullanılmayacağına dair garanti aldıklarını belirterek "Rusya, Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl tedarikini, tarafsızlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoksul ülkeler için verdiği çaba nedeniyle gelecekte de engellemeyecek" dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmanın askıya alınması çerçevesinde güvenlik nedeniyle tahıl koridoru boyunca gemilerin hareketini de durdurma kararı aldıklarını duyurmuştu. Rusya'nın kararının ardından devreye giren Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşmelere başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun Akar'ı arayarak tahıl sevkiyatının yeniden devam edeceği bilgisini verdiğini belirtti.

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Türkiye, Ukrayna, Kremlin, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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