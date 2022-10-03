Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsveç ve Finlandiya'da tedirginlik yarattı: NATO üyeliğimizi durdurmakla tehdit etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda önemli mesajlar verdi.

"SÖZLER TUTULANA KADAR İLKELİ TUTUMUMUZU KORUYACAĞIZ"

Türkiye'ye verilen sözlerin tutulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Ülkemize verilen sözler tutulana kadar, bu konudaki ilkeli ve kararlı tutumumuzu koruyacağız" dedi.

İSVEÇ BASINI: NATO ÜYELİĞİNİ DURDURMAKLA TEHDİT ETTİ

İsveç devlet televizyonu SVT, Erdoğan'ın açıklamasını, "Türkiye, yine İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini durdurmakla tehdit ediyor" başlığıyla aktardı. Haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha İsveç ve Finlandiya'nın savunma ittifakı NATO'ya üyeliğini durdurabileceğini açıkladı. Bu, ülkeler Türkiye'nin taleplerini yerine getirmezse olacak" denildi.

Bir ülkenin NATO'ya başvurusunun onaylanması için tüm üye devletlerin onayının gerektiği hatırlatıldı. Türkiye'nin, İsveç'in üyeliğine açıkça itiraz eden tek ülke olduğuna dikkat çekildi. Ankara, iadesi talep edilen teröristlerle ilgili işlemlerin yerine getirilmesini istiyor. Öte yandan, " Slovakya, İsveç ve Finlandiya'nın başvurusunu onayladı ve şimdi sadece Macaristan ve Türkiye kaldı" notuna yer verildi.

FİNLANDİYA BASINI: ERDOĞAN BİZİ VE İSVEÇ'İ TEHDİT ETTİ

Finlandiya basınından Savon Sanomat gazetesi, "Erdoğan, bir kez daha Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini engellemekle tehdit etti" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Erdoğan'ın, "Finlandiya ve İsveç'in, vaatlerini yerine getirip getirmediğini yakından takip edeceğiz ve karar elbette parlamentomuza ait" şeklindeki ifadelerine yer verildi. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin, 28 NATO üyesi ülke tarafından onaylandığı, sadece Türkiye ve Macaristan'ın onaylarının eksik olduğu anımsatıldı.