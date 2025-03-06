Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiyesiz Avrupa Güvenliği Düşünülemez" Açıklaması Alman Basınında Geniş Yankı Uyandırdı

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Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa güvenliği ve Avrupa Birliği (AB) ile ilgili yaptığı son açıklamalar, Alman basınında geniş yer buldu. Erdoğan'ın, " Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez" ifadeleriyle Avrupa'nın krizlerden çıkışında Türkiye'nin kilit bir rol oynadığını vurgulaması, Alman medyasında farklı şekilde ele alındı.

Alman basınında konuyla ilgili öne çıkan haberlerden biri Süddeutsche Zeitung tarafından "Erdoğan Krizi Fırsat Olarak Görüyor" başlığıyla yayımlandı. Haberde, Avrupa'nın güvenlik ve ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu bir dönemde Türkiye'nin kendisini güçlü bir askeri ortak olarak konumlandırdığı belirtiliyor. Gazete, Türkiye'nin NATO içindeki stratejik rolüne dikkat çekerken, Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nin mevcut krizlerden çıkışında Türkiye'nin önemini vurguladığını aktardı.

Rheinische Post ise haberi "Erdoğan Kendini Avrupa'nın Kurtarıcısı Olarak Sunuyor" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Erdoğan'ın Türkiye'nin ekonomik ve askeri potansiyeline vurgu yaptığı, ülkesinin Avrupa Birliği'nin sorunlarını çözebileceği yönündeki ifadelerine yer verildi. Gazete, Türkiye'nin uluslararası krizlerde üstlendiği arabuluculuk rolünü de hatırlatarak, Ankara'nın hem Ukrayna- Rusya savaşı hem de Orta Doğu'daki gerilimlerde diplomatik girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Die Presse, Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirirken, Türkiye'nin AB üyeliğinin Avrupa'nın güvenlik ve ekonomik istikrarı açısından kritik bir faktör olduğunu vurguladığını aktardı. Haberde, Erdoğan'ın "AB ne kadar hızlı bir şekilde bu gerçeği kabul ederse, o kadar iyi olur" sözlerine yer verilirken, Avrupa'nın ABD ile yaşadığı stratejik sorunlar karşısında Türkiye ile işbirliği ihtiyacının artacağına dikkat çekildi.

Tagesspiegel gazetesi ise "Erdoğan'dan AB'ye Üyelik Çağrısı: Türkiye, Avrupa'nın Kurtarıcısı mı?" başlığıyla yayımladığı analizinde, Türkiye'nin AB üyeliğinin Avrupa'nın sorunlarına çözüm olup olmayacağını sorguladı. Erdoğan'ın çıkışını diplomatik bir hamle olarak değerlendiren gazete, Türkiye-AB ilişkilerinin önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceğinin büyük bir merak konusu olduğunu belirtti.

Öte yandan Das Jüdische Magazin, Erdoğan'ın Avrupa'ya yönelik yaptığı açıklamayı "Erdoğan'dan Avrupa'ya Uyarı" başlığıyla duyurdu. Haberde, Avrupa'nın Türkiye'yi dışlamasının büyük bir hata olacağı ifade edilirken, Avrupa'nın güvenliği ve istikrarının Türkiye olmadan sağlanamayacağı vurgulandı. Türkiye'nin Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olduğu ve AB üyeliğinin stratejik bir öncelik taşıdığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği açısından kritik bir dönemde geldi. Avrupa basını, Türkiye'nin Avrupa güvenliği ve ekonomik istikrarına katkı sunabileceği fikrini tartışmaya açarken, Türkiye'nin tam üyelik sürecinin nasıl ilerleyeceği konusunda belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çekti.