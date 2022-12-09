Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert F-16 tepkisi: Parasını verdiğimiz halde F-16 meselesini bir türlü çözemedik - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert F-16 tepkisi: Parasını verdiğimiz halde F-16 meselesini bir türlü çözemedik

09.12.2022 13:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gerçekleşen bir etkinlikte ABD'ye F-16 konusunda sert tepki gösterdi. Erdoğan, "NATO'da beraberiz ama geliyorsun Yunanistan'ın adalarını silahla donatıyorsun, biz hala F-16 meselesini parasını verdiğimiz halde sizinle çözemedik. Onca fedakarlığa rağmen bilhassa birliğimizi ve beraberliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen TRT World Forum'da açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin terör hedeflerine yönelik operasyonlarına değinen Erdoğan, ABD'ye ise F-16'lar konusunda sert tepki gösterdi.

"NATO'DA BERABER OLDUĞUMUZ ÜLKE TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIM YAPIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "Binlerce TIR silah, mühimmat, araç, gereç, ülkemin güneyinde Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine gönderilmiştir. Bunu gönderen ülke bakıyorsunuz NATO'da beraber olduğumuz ülke. NATO'da beraberiz de bu terör örgütlerine bunca silah, mühimmat, araç gereci nasıl gönderirsin? Yok diyor böyle bir şey.

"TÜRKİYE'YE BUNLARI ANLATAMAZSINIZ"

Bütün video yayınlarının hepsini kendilerine gösterdik, gösteriyoruz. Türkiye'ye bunları anlatamazsınız. Çünkü biz her zaman haktan, hakikatten yana, gerçekten yana olduk. Bu teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz.

"HAREKATLARI YÜRÜTECEK KARARLILIĞA SAHİP OLDUĞUMUZU HERKESE GÖSTERDİK"

DEAŞ'a karşı en ağır darbeyi biz vurduk. Benim diyen ülkeler acaba DEAŞ'la herhangi bir mücadele veriyor mu? Hayır. Bunlarla mücadeleyi veren ülke biziz. Sınırlarımızın güvenliği için başlattığımız harekatları yürütecek kararlılığıa sahip olduğumuzu herkese gösterdik.

"YUNAN ADALARINI SİLAHLARLA DONATIYORSUN..."

Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'ı hesapsızca destekleyerek, mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. NATO'da beraberiz ama Yunanistan'ın adalarını silahlarla, uçaklarla donatıyorsun, biz hala F-16 meselesini parasını verdiğimiz halde sizinle çözemedik.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZDE YALNIZ BIRAKILDIK"

Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu dönemde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla takip eden değil takip edilen ülke konumumuzu daha da pekiştireceğiz. Türkiye olarak her hal ve şart altında adaleti ve vicdanı temsil etmekte ısrarcı olacağız. Kıbrıs meselesinin hakkaniyetli bir zeminde yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulması için diyalogdan vazgeçmiyoruz. Onca fedakarlığa rağmen bilhassa birliğimizi ve beraberliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız."

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız' Başkan Sandıkçı'dan mitinge davet Başkan Sandıkçı'dan mitinge davet

Recep Tayyip Erdoğan, F-16, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert F-16 tepkisi: Parasını verdiğimiz halde F-16 meselesini bir türlü çözemedik - Son Dakika


Son Dakika
13:31 Şeyma Subaşı'nın tepkisi merak ediliyor! Melisa Ilıcalı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle alışverişe çıktı
13:30 Galatasaray'dan büyük proje! Kasaya girecek para borçların yarısını ödeyecek
13:02 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar soruşturmasında takipsizlik veren savcı hakkında inceleme başlatıldı
12:28 Türkiye, küresel çaptaki krizi çözmek için yine devrede! Erdoğan, pazar günü Putin'le görüşme yapacak
12:14 Evden kaçan 16 yaşındaki kızın profilinde yazan Müge Anlı'nın stüdyosunu şaşkına çevirdi
11:56 Annesini boğazına bıçak saplayıp öldürdü, ilk ifadesinde tek bir cümle söyledi
11:58 Topraktan uyanan yılan, şaşkınlık yaratan bir yerde ortaya çıktı! Tek ısırığı 20 kişinin canını alıyor
11:55 Fenerbahçe taraftarını üzen haber! Sakatlanan yıldız futbolcu tedaviye cevap vermedi
11:53 Ünlü piyanist Fazıl Say, "İyi değilim" diyerek, sosyal medyaya ara verdi
11:52 Ehliyet almak isteyenler dikkat! Sınav, harç bedeli derken maliyet yeni yılda 10 bin TL'nin üzerinde olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2022 13:59:40. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert F-16 tepkisi: Parasını verdiğimiz halde F-16 meselesini bir türlü çözemedik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement