Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert F-16 tepkisi: Parasını verdiğimiz halde F-16 meselesini bir türlü çözemedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen TRT World Forum'da açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin terör hedeflerine yönelik operasyonlarına değinen Erdoğan, ABD'ye ise F-16'lar konusunda sert tepki gösterdi.

"NATO'DA BERABER OLDUĞUMUZ ÜLKE TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIM YAPIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "Binlerce TIR silah, mühimmat, araç, gereç, ülkemin güneyinde Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine gönderilmiştir. Bunu gönderen ülke bakıyorsunuz NATO'da beraber olduğumuz ülke. NATO'da beraberiz de bu terör örgütlerine bunca silah, mühimmat, araç gereci nasıl gönderirsin? Yok diyor böyle bir şey.

"TÜRKİYE'YE BUNLARI ANLATAMAZSINIZ"

Bütün video yayınlarının hepsini kendilerine gösterdik, gösteriyoruz. Türkiye'ye bunları anlatamazsınız. Çünkü biz her zaman haktan, hakikatten yana, gerçekten yana olduk. Bu teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz.

"HAREKATLARI YÜRÜTECEK KARARLILIĞA SAHİP OLDUĞUMUZU HERKESE GÖSTERDİK"

DEAŞ'a karşı en ağır darbeyi biz vurduk. Benim diyen ülkeler acaba DEAŞ'la herhangi bir mücadele veriyor mu? Hayır. Bunlarla mücadeleyi veren ülke biziz. Sınırlarımızın güvenliği için başlattığımız harekatları yürütecek kararlılığıa sahip olduğumuzu herkese gösterdik.

"YUNAN ADALARINI SİLAHLARLA DONATIYORSUN..."

Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'ı hesapsızca destekleyerek, mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. NATO'da beraberiz ama Yunanistan'ın adalarını silahlarla, uçaklarla donatıyorsun, biz hala F-16 meselesini parasını verdiğimiz halde sizinle çözemedik.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZDE YALNIZ BIRAKILDIK"

Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu dönemde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla takip eden değil takip edilen ülke konumumuzu daha da pekiştireceğiz. Türkiye olarak her hal ve şart altında adaleti ve vicdanı temsil etmekte ısrarcı olacağız. Kıbrıs meselesinin hakkaniyetli bir zeminde yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulması için diyalogdan vazgeçmiyoruz. Onca fedakarlığa rağmen bilhassa birliğimizi ve beraberliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız."