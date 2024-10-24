Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazan\'da Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı ile Görüştü

Dünya

Bu kadarını Zaha bile beklemiyordu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazan'da Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso ile görüştü.

BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Kazan şehrine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında önce aile fotoğrafı çekiminde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra zirveye katıldı. Erdoğan, ikili temasları kapsamında ise Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso ile görüştü.