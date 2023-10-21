 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü: Gazze'deki insanı dramı bitirmek için harekete geçilmeli - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü: Gazze'deki insanı dramı bitirmek için harekete geçilmeli

Son Güncelleme: 21.10.2023 16:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki son durumun ele alındığı görüşmede batının ve dünya kamuoyunun gözler önünde gerçekleşen ve görmezden gelinen insani dramları sona erdirmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bombardımana tuttuğu Gazze'deki insanlık dramını sona erdirmek için temaslarını sürdürüyor. İlk olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan son görüşmesini ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptı. 3 görüşmede de Gazze'deki son durum ele alındı.

"BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇİLMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile yaptığı görüşmede Gazze konusunda net mesajlar verdi. Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze'deki insan hakları ihlallerini artırdığını belirten Erdoğan, bölgedeki insanlık dramını sona erdirmek için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze'deki insan hakları ihlallerini artırdığını, İsrail'i durdurmak için ülkelerin çaba sarf etmemesinin telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını, Batının ve dünya kamuoyunun gözler önünde gerçekleşen ve görmezden gelinen insani dramları sona erdirmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü: Gazze'deki insanı dramı bitirmek için harekete geçilmeli

Nato, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü: Gazze'deki insanı dramı bitirmek için harekete geçilmeli - Son Dakika


Son Dakika
15:50 9. hafta şahane başladı! 4 gollü maçın kazananı ev sahibi oldu
15:32 Bıçak altına yatan Merih Demiral, aylarca forma giyemeyecek
15:35 25 gündür kayıp olarak aranıyordu! Kafası ve bacakları köy meydanında bulundu
15:26 Hindistan'da Filistin'e destek yürüyüşünde yanlışlıkla İtalya bayrağı taşıdılar
14:57 UEFA, Galatasaray taraftarının faturasını kulübe kesti
14:39 Filistin zirvesine Hakan Fidan'ın sözleri damga vurdu: Bu acıların sürmesine izin vermeyeceğiz
14:29 Gazze'de hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülüyor
13:39 Can Yaman kendisini görüntüleyen hayranının telefonunu alıp yere fırlattı
13:23 İsrailli Binbaşı: Hizbullah'ın İsrail'e karşı ikinci bir cephe açmasından endişeliyiz
13:11 Açılan Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze için sadece 20 tırın geçmesine izin verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2023 16:40:07. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü: Gazze'deki insanı dramı bitirmek için harekete geçilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement