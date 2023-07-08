Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, BAE'nden sonra Katar'ı ziyaret edecek! Yanında bir isim daha olacak - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, BAE'nden sonra Katar'ı ziyaret edecek! Yanında bir isim daha olacak

08.07.2023 14:15

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile görüşmek üzere Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir dizi heyetler arası görüşme gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz günlerde BAE'ye giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün de Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Yılmaz ve Şimşek'in Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile Katar Emirlik Divanı'nda görüşmesi planlanıyor.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ ÖNCESİNDE ÇALIŞMA YAPACAKLAR

Yılmaz ve Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği Körfez ülkeleri ziyareti öncesi Katar'a çalışma ziyareti yapacak.

EKONOMİK İŞBİRLİKLERİ ELE ALINACAK

Ziyaret kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yarın Katar Emirlik Divanı'nda görüşecek Yılmaz ve Şimşek, ayrıca Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir dizi heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

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Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz, Katar, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, BAE'nden sonra Katar'ı ziyaret edecek! Yanında bir isim daha olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, BAE'nden sonra Katar'ı ziyaret edecek! Yanında bir isim daha olacak - Son Dakika
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