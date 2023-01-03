Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusuna verdiği cevapla kapıyı açık bıraktı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusuna verdiği cevapla kapıyı açık bıraktı

04.01.2023 00:27

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuk olduğu canlı yayında Suriye yönetimi ile 11 yıl sonra kurulan ilk temas hakkında konuştu. "Erdoğan-Esad ile görüşecek mi?" sorusunu cevaplayan Kalın, "Bununla ilgili belirlenmiş bir takvim yok. Bugünden bir şey söyleyemem önümüzdeki üç ay içinde mi olur, altı ay içinde mi olur, olur mu olmaz mı... Şu anda bunu söylemek için erken, sürecin seyrine bağlı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın NTV'de canlı yayına katıldı. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Kalın, Suriye ile 11 yıl sonra gerçekleşen temaslar sonrası "Cumhurbaşkanı Erdoğan- Beşşar Esad ile görüşecek mi?" sorusunu yanıtladı.

"ŞU ANDA BUNU SÖYLEMEM İÇİN ERKEN"

Söz konusu konuyla ilgili Kalın, "Bununla ilgili belirlenmiş bir takvim yok. Öncelikle belki savunma bakanı, istihbarat başkanımızın yaptığı toplantının takibi ve devamı mahiyetinde toplantılar olabilir. Dışişleri bakanımızın toplantısı olacak ama takvimi belli değil. Önümüzdeki aylarda bu alanda yeni toplantılar, görüşmeler olabilir. Görüşmelerin cumhurbaşkanları düzeyine çıkması için henüz daha yapılması gereken çok şey var. Bugünden bir şey söyleyemem önümüzdeki üç ay içinde mi olur, altı ay içinde mi olur, olur mu olmaz mı... Şu anda bunu söylemek için erken, sürecin seyrine bağlı" dedi.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu tabii ilk toplantıydı, bunların devamı gelecek. Biz baştan beri bu krizin daha fazla derinleşmiş savaşla değil, ancak müzakere yoluyla BM parametreleri çerçevesinde çözüleceğini söyledik. Ama rejim ayak diredi. Çeşitli bahanlerle Anayasa sürecini sabote etti, Astana sürecini tıkadı, Cenevre süreci adeta buharlaşmış oldu. Bizim temel kaygımız, savaşın devam etmemesi ve Suriye kaynaklı terör saldırılarının Türkiye'ye tehdit oluşturmaması ve insani krizin derinleşmemesi. Bu üç başlık açısından baktığınızda bizim perspektifimiz hala aynı, değişmedi. Harekatlarımız olmasaydı, bölgede terör koridoru kurulacaktı. Suriye terör örgütlerinden temizlenmeli ve mülteciler için güvenli geri dönüş sağlanmalı. Suriye ile görüşmenin buraya yapacağı katkı bizim için önemli.

İRAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROTESTOLAR

İran'da yaşananlar üzüntü ve endişe verici. İran yönetimi de bir muhasebe içerisine girdi, bu ahlak polisiyle ilgili. Sistem içinde bir tartışma başladı bununla ilgili. İnşallah temel hak ve hürriyetleri koruma altına alan bir yapıya doğru evrilir. Ben İran yönetiminin bu yönde bir kararlılığı olduğunu görüyorum. Zaman zaman İran'ın Ermenistan yanlısı bazı tutumları Azerbaycan tarafını üzdüğü gibi bizi de üzüyor. Biz bunları da İran tarafıyla konuşuyoruz.

YUNANİSTAN'LA KITA SAHANLIĞI KONUSU

Bunu geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanımız da söyledi, 12 mil değil 6 milin üzerinde yapılacak her tasarruf doğrudan Türkiye'nin itirazıyla, muhalefetiyle ve şiddetli direnciyle karşılaşır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir, Yunanistan için de ağır sonuçları olur. Böyle bir yola başvurmamalarını bekliyoruz. Bu yönde adım atarlarsa asla karşılıksız bırakmayız."

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Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Kalın, Suriye, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?' sorusuna verdiği cevapla kapıyı açık bıraktı - Son Dakika


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