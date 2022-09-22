Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'le görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'le görüştü

22.09.2022 00:36
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'le görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ziyareti marjında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BM Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ziyareti marjında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BM Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna'daki siyasi ve askeri gelişmeler, insani durum ve yardım konuları ile tahıl sevkiyatı süreci ele alındı.

Ukrayna'da çatışma bölgelerinde insani koridorların açılması ve sivillerin tahliyeleri konusunda Türkiye'nin yürütmüş olduğu diplomasinin önemine vurgu yapıldı. Türkiye ve BM'nin ortak girişimleriyle gerçekleştirilen İstanbul Mutabakatı'nın dünya gıda krizinin çözümüne sağladığı katkıya dikkat çekildi. Ukrayna'da çatışmaların sonlandırılması için ateşkes sağlanması ve müzakere sürecine dönülmesi konusunda Türkiye'nin yoğun çabalarının devam ettiği belirtildi. Türkiye ve BM'nin, insani krizlerin önlenmesinde yakın koordinasyon ve iş birliğini sürdürmesi hususunda mutabık kalındı.


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'le görüştü - Son Dakika

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