Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı

Cüneyt Özdemir Meksika\'dan ayrıldı
25.02.2026 22:25
Cüneyt Özdemir Meksika\'dan ayrıldı
Meksika'da kartellerle ordu arasında çıkan çatışmalar nedeniyle oğluyla birlikte mahsur kalan gazeteci Cüneyt Özdemir, uçaktan fotoğraf paylaşarak ülkeden ayrıldıklarını söyledi. Destek verenlere teşekkür edem Özdemir, "Ancak aralarında bir tanesi nefret söylemini öyle bir yere taşıdı ki bunca şeye alışkın ben bile şok oldum. Bu kişi İspanyolca bizi Meksika karteline hedef gösteriyordu.

Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın askeri operasyonda öldürülmesiyle başlayan şiddet olayları sokakları savaş alanına çevirdi. Birçok şehirde şiddetli çatışmalar yaşandı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

CÜNET ÖZDEMİR TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

Gazeteci Cüneyt Özdemir de oğluyla birlikte gittiği Meksika'da mahsur kaldı. Özdemir'den güzel haber geldi. Uçaktan oğluyla birlikte fotoğraf paylaşan Özdemir, Meksika'dan ayrıldıklarını söyledi.

Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı

"NEFRETİNİ KUSANLAR OLDU"

Sosyal medya hesabından video paylaşan Özdemir, destek verenlere teşekkür ederken, bazı kişiler tarafından ise hedef gösterildiğini söyledi. Özdemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Meksika'da kaldığımız sürece destek olanlar kadar durumumuzla dalga geçenler, fırsat bu fırsat nefretini kusanlar hatta tüm kötü niyetlerini üzerimize boca edenler de oldu. Ancak aralarında bir tanesi nefret söylemini öyle bir yere taşıdı ki bunca şeye alışkın ben bile şok oldum!

"BİZİ MEKSİKA KARTELİNE HEDEF GÖSTERİYORDU"

İrlanda'da yaşadığını anladığımız bu kişi İspanyolca bizi Meksika karteline hedef gösteriyordu. Bakın bu benim bugüne kadar gördüğüm sosyal medya kötücüllüğün Nirvanasıydı!"

Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Vakkas Can Vakkas Can:
    başka tatil yeri bulamadınmı be sen 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
