Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in Pazar günü ailesine yemek yaparken evinde çekip yayınladığı Instagram paylaşımı olay yarattı. 2019 yılından beri başbakan olarak görev yapan ve daha önce de farklı bakanlıkları yöneten 46 yaşındaki Frederiksen'in ailesine yemek hazırlarken çekilen fotoğrafında bir detaya takılan takipçileri adeta Başbakan'ı yerden yere vurdu.
Sosyal medya kullanıcıları Frederiksen'in çiğ tavuk keserken ayrı bir kesme tahtası kullanmamasına çok sert tepki gösterdi. Fotoğrafta Frederiksen'in soğanlarla birlikte çiğ tavuğu da aynı tahtada kestiğine dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Şaka mı yapıyorsun?", "Sebzelerle çiğ tavuğu aynı kesme tahtasında kesemezsin, ciddi misin?" yorumunu yaparken Frederiksen de bunlara yanıt vermek zorunda kaldı.
"Pazar günü ve ailem için yemek" ifadesini yazdığı mesajına çok sayıda yorum gelince Frederiksen çok net bir mesaj verdi. Instagram'ın "hikayeler" bölümü üzerinden bir paylaşım yapan Frederiksen, yemek yapma sürecini anlattı.
Frederiksen, "Elbette tencerede soğan ve tavuk yeterince ısıtılmalıdır. Bu arada, hem kesme tahtası hem de bıçak işlemlerden sonra yıkandı" diye yazdı. Frederiksen bu mesajının sonuna ise göz kırpan bir emoji ekledi.
Son Dakika › Dünya › Danimarka Başbakanı Frederiksen'in paylaştığı fotoğraf ülkeyi ikiye böldü: Şaka mı yapıyorsun? - Son Dakika
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