Danimarka Başbakanı Frederiksen'in paylaştığı fotoğraf ülkeyi ikiye böldü: Şaka mı yapıyorsun? - Son Dakika
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Dünya

Danimarka Başbakanı Frederiksen'in paylaştığı fotoğraf ülkeyi ikiye böldü: Şaka mı yapıyorsun?

Danimarka'da, Başbakan Mette Frederiksen'in evinden yaptığı paylaşım ülkeyi ikiye böldü. Frederiksen'in tavuklarla birlikte soğanları da aynı tahtada kestiğine dikkat çeken sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı "Şaka mı yapıyorsun?", "Sebzelerle çiğ tavuğu aynı kesme tahtasında kesemezsin, ciddi misin?" sözleriyle tepki gösterirken, bir kısmı da bunun önemsiz bir detay olduğuna değindi. Başbakan tepkiler sonrası açıklama yapmak durumunda kaldı.

27.02.2024 11:07  Güncelleme: 11:55
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in Pazar günü ailesine yemek yaparken evinde çekip yayınladığı Instagram paylaşımı olay yarattı. 2019 yılından beri başbakan olarak görev yapan ve daha önce de farklı bakanlıkları yöneten 46 yaşındaki Frederiksen'in ailesine yemek hazırlarken çekilen fotoğrafında bir detaya takılan takipçileri adeta Başbakan'ı yerden yere vurdu.

"AYNI KESME TAHTASINI KULLANAMAZSIN"

Sosyal medya kullanıcıları Frederiksen'in çiğ tavuk keserken ayrı bir kesme tahtası kullanmamasına çok sert tepki gösterdi. Fotoğrafta Frederiksen'in soğanlarla birlikte çiğ tavuğu da aynı tahtada kestiğine dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Şaka mı yapıyorsun?", "Sebzelerle çiğ tavuğu aynı kesme tahtasında kesemezsin, ciddi misin?" yorumunu yaparken Frederiksen de bunlara yanıt vermek zorunda kaldı.

Danimarka Başbakanı Frederiksen'in paylaştığı fotoğraf ülkeyi ikiye böldü: Şaka mı yapıyorsun?

TEPKİLER YÜKSELİNCE AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

"Pazar günü ve ailem için yemek" ifadesini yazdığı mesajına çok sayıda yorum gelince Frederiksen çok net bir mesaj verdi. Instagram'ın "hikayeler" bölümü üzerinden bir paylaşım yapan Frederiksen, yemek yapma sürecini anlattı.

"KESME TAHTASI İŞLEMLERDEN SONRA YIKANDI"

Frederiksen, "Elbette tencerede soğan ve tavuk yeterince ısıtılmalıdır. Bu arada, hem kesme tahtası hem de bıçak işlemlerden sonra yıkandı" diye yazdı. Frederiksen bu mesajının sonuna ise göz kırpan bir emoji ekledi.

Danimarka Başbakanı Frederiksen\'in paylaştığı fotoğraf ülkeyi ikiye böldü: Şaka mı yapıyorsun?

Mette Frederiksen, Danimarka, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Danimarka Başbakanı Frederiksen'in paylaştığı fotoğraf ülkeyi ikiye böldü: Şaka mı yapıyorsun? - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Ismail Ararat: Adamların çektiği sıkıntıya tartıştığı soruna bak gerçekten çok büyük. Bizde şükür böyle sıkıntılar yok 122 1 Yanıtla
  • Murat D.: Keske bizim ülkemizde de tek tartışılan konular böyle olsa. Tek derdimiz böyle konular olur inşallah bende görebilirim.. 60 0 Yanıtla
  • Caner Gençer: Gerçekten de çok önemli bir haber 56 1 Yanıtla
  • SERKAN İNCE: Eyvahh!! Umarım dolar yükselmez tam bir kaos. 43 0 Yanıtla
  • Resul Bey: Nolacak zehirler miymiş? 26 1 Yanıtla
  • Zafer Bekler: Adamlar neyı tartışıyo bız neyı 22 1 Yanıtla
  • İlker Güner: Aklıma norvecte mi ne viral olan akşam yoldaki tahta palet kaldırma vakası geldi, su oranı açısından harikaydı. Burada da siyasi olarak şahane bir konu var! Önce tavuk mu? Yoksa soğan mi? Hangisi önce tavaya girmeli? 3 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Danimarka Başbakanı Frederiksen'in paylaştığı fotoğraf ülkeyi ikiye böldü: Şaka mı yapıyorsun? - Son Dakika
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