Danimarka, Grönland için hazırlık yapıyor

Danimarka'nın kamu yayıncısı DR'nin haberine göre, Ocak ayında Grönland'a gönderilen Danimarkalı askerler, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu adayı işgal edebileceği endişesiyle, havalimanının önemli pistlerini havaya uçurmaya hazırlanmış.

DR, Danimarka hükümeti ve ordusundaki kaynaklara ve ayrıca Avrupalı müttefiklere atıfta bulunarak, çatışma çıkması durumunda yaralıları tedavi etmek için kan stoğu da getirildiğini bildiriyor.

Financial Times gazetesi, iki Avrupalı yetkilinin daha sonra bu haberi doğruladığını bildirdi. Danimarka Savunma Bakanlığı ise BBC'ye "yorum yapmayacağını" belirtti.

İsmini vermek istemeyen üst düzey bir Danimarkalı askeri yetkili, BBC'ye "güvenlik nedenleriyle operasyondan sadece sınırlı sayıda kişinin haberi olabilir" dedi.

Hem ABD hem de Danimarka NATO üyesi ve Danimarka'nın yarı özerk bir bölgesi olan Grönland meselesi, Washington ile Avrupalı müttefikleri arasında derin bir bölünmeye yol açtı.

Trump, ikinci başkanlık döneminde Grönland'ı ilhak etmek istediğini defalarca dile getirdi. Grönland yönetimi ve Danimarka, adayı ele geçirme yönündeki açıklamaları defalarca kınadı.

DR, raporunu Danimarka hükümeti ve ordusunun üst kademelerindeki 12 kaynağa ve ayrıca Fransa ve Almanya'daki müttefiklerinden aldığı bilgilere dayandırdığını belirtiyor.

Yayın kuruluşuna verdikleri bilgiye göre, Kopenhag, Paris ve Berlin'in yanı sıra İskandinav ülkelerinden de, güçlü bir Avrupa dayanışması sergileyerek ve Grönland'da daha fazla ortak askeri faaliyet düzenlemelerini ve Trump'la başa çıkma konusunda siyasi desteklerini istedi.

Ancak kaynaklara göre, durum 3 Ocak'ta, ABD'nin özel birliklerinin Venezuela'nın başkenti Caracas'ta düzenledikleri operasyonda Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu yakalamasıyla tırmandı.

Ertesi gün Trump gazetecilere, "Grönland meselesini yaklaşık iki ay sonra ele alacağını" söyledi ve "Ulusal güvenlik açısından Grönland'a ihtiyacımız var. Burası stratejik açıdan çok önemli" ifadesini tekrarladı.

Ardından herhangi bir kanıt sunmadan şöyle ekledi: "Şu anda Grönland'ın dört tarafı Rus ve Çin gemileriyle dolu."

Yüksek rütbeli bir Danimarkalı güvenlik kaynağı DR'ye, "Trump Grönland'ı ele geçirmek istediğini söyleyip dururken, bir de Venezuela'da yaşananlar olunca, tüm senaryoları ciddiye almak zorunda kaldık" dedi.

Bu arada bir Avrupalı yetkili Financial Times'a şunları söyledi: "Venezuela'dan sonra [Amerikalılar] sanki her şeyi yapabileceklerini sandılar. Hadi bu ülkeyi ele geçirelim diyebilirlerdi."

Kısa bir süre sonra, Danimarkalı, Fransız, Alman, Norveçli ve İsveçli askerlerden oluşan küçük bir askeri birim, Grönland'ın başkenti Nuuk'a ve havaalanı bulunan Kangerlussuaq'a uçakla sevk edildi.

O dönemde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk birliklerin "kara, hava ve deniz güçleriyle" takviye edileceğini söylemişti.

DR, sonraki sevkiyatın Danimarkalı seçkin askerleri ve soğuk, dağlık bölgelerde savaşmak üzere eğitilmiş bir Fransız birliğini içerdiğini belirtti. Danimarka uçakları ve bir Fransız savaş gemisi Kuzey Atlantik'e gönderildi.

DR'nin haberine göre, bu konuşlandırma, Danimarka liderliğindeki "Arctic Endurance Operasyonu" adlı ortak askeri tatbikatların bir parçası olarak sunuldu; ancak asıl neden, olası bir ABD işgaline hazırlık yapmaktı.

Yayın kuruluşu, Danimarka'nın, ABD'nin işgal etmesi durumunda askerlerinin savaşacağına dair bir karar aldığını ve askerlerin ayrıca ABD askeri uçaklarının buraya inişini engellemek için Nuuk ve Kangerlussuaq'taki pistleri havaya uçurmaya hazır olduklarını bildirdi.

"ABD'nin üstleneceği maliyetin artması gerekecekti. ABD'nin Grönland'ı ele geçirebilmesi için düşmanca bir harekete girişmesi gerekecekti" diyen Danimarkalı bir savunma kaynağı, askerlerin bir ABD saldırısını püskürtme olasılığının düşük olduğunu da kabul etti.

21 Ocak'ta, daha önce Grönland'ı ele geçirmek için güç kullanma olasılığını reddetmemiş olan Trump, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda şunları söyledi: "Güç kullanmak istemiyorum. Güç kullanmayacağım. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek istediği, Grönland adındaki yer."

Trump, o zamandan beri bir uzlaşma noktası bulmak ve gerginliği daha da yatıştırmak için "acil müzakereler" aradığını belirtti.