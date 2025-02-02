İsveç'te bir caminin ve diğer kamusal alanların dışında yaşanan 4 ayrı olayda Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulunan Iraklı Salwan Momika geçtiğimiz günlerde evinde canlı yayın yaparken vurularak öldürülmüştü.
Momika'nın öldürülmesinin ardından Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan bugün Kopenhag'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.
Paludan, bu skandal eylemi Kuran yakan Salwan Momika'nın İsveç'te öldürülmesinin ardından eylemlerin yasaklamasını protesto etmek amacıyla yaptığını açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Danimarkalı siyasetçi Paludan'dan Kuran provokasyonu - Son Dakika
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