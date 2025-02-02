Danimarkalı siyasetçi Paludan\'dan Kuran provokasyonu

GÖKHAN SUBAY:

İnsanlardaki bu olayı anlamıyorum ben hiç bir dine ait başka bir kitabın bu şekilde yakılmasına şahit olmadım çok çirkin bir olay Rabbime havale ediyorum şahsen bir incilin bu şekilde yakılmasındanda rahatsız olurdum çünkü oda Allah'ın kitabı insanların birbirine saygı duyması gerekir