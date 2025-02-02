Danimarkalı siyasetçi Paludan'dan Kuran provokasyonu - Son Dakika
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Dünya

Danimarkalı siyasetçi Paludan'dan Kuran provokasyonu

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Kuran yaktığı görüntülerle tepki çeken Salwan Momika'nın öldürülmesi büyük yankı uyandırırken Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan da benzer bir eylem gerçekleştirdi. Momika'nın öldürülmesinin ardından eylemlerin yasaklanmasını protesto ettiğini belirten Paludan, Kopenhag'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

02.02.2025 15:22
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İsveç'te bir caminin ve diğer kamusal alanların dışında yaşanan 4 ayrı olayda Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulunan Iraklı Salwan Momika geçtiğimiz günlerde evinde canlı yayın yaparken vurularak öldürülmüştü.

TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE SKANDAL EYLEM

Momika'nın öldürülmesinin ardından Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan bugün Kopenhag'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

EYLEMLERİN YASAKLANMASINI PROTESTO ETMİŞ

Paludan, bu skandal eylemi Kuran yakan Salwan Momika'nın İsveç'te öldürülmesinin ardından eylemlerin yasaklamasını protesto etmek amacıyla yaptığını açıkladı.

Danimarkalı siyasetçi Paludan\'dan Kuran provokasyonu

Rasmus Paludan, İnsan Hakları, Politika, Kopenhag, Türkiye, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Danimarkalı siyasetçi Paludan'dan Kuran provokasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ramazan Karakuş:
    Bunun sonu da suikast olacak neyse yapsın çok yakında öldürürler ve tekrar yazıyorum vallahi de billahi de Erdoğan dunya lideri o bir vefalı bir baba hemde bizim liderimiz 36 117 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    BRAVO TEBRIKLER YÎĞÎT ADAM TERÖR DÎNÎ ŞÎDDET DÎNÎ AVRUPADA YASAKLANMALIDIR 68 73 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Medeniyeti Avrupa'da hele hele Kuzey Avrupa'da arayan. Her ortamda onları örnek gösteren andawallar a kapak olsun 35 18 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Salvan momika'nın sonun'dan haberi yok muhtemelen. 14 10 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    ahmet yılmazın an nesi de bunun gibi aslında tüm kemalitler böyle 8 1 Yanıtla
  • Noci Kono:
    O. ç 1 1 Yanıtla
  • agrasif laz:
    ALLAH BİZE YETER 1 1 Yanıtla
  • GÖKHAN SUBAY:
    İnsanlardaki bu olayı anlamıyorum ben hiç bir dine ait başka bir kitabın bu şekilde yakılmasına şahit olmadım çok çirkin bir olay Rabbime havale ediyorum şahsen bir incilin bu şekilde yakılmasındanda rahatsız olurdum çünkü oda Allah'ın kitabı insanların birbirine saygı duyması gerekir 0 0 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    CHP PKK Meclis Başkanı Ahmet Yılmaz içini dökmege başladı. 0 0 Yanıtla
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