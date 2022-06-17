Dansöz kimliğinin altında casusluk yapıyormuş! Rusya, "Katya"yı vatana ihanet suçundan gözaltına aldı - Son Dakika
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Dansöz kimliğinin altında casusluk yapıyormuş! Rusya, "Katya"yı vatana ihanet suçundan gözaltına aldı

17.06.2022 10:38

Ukrayna'ya başlattığı işgalini hız kesmeden sürdüren Rusya'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya'da yaşayan 33 yaşındaki "Katya" lakaplı dansöz Yekaterina Zavalishina, casus olduğu iddiası sonrası "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına alındı. Genç kadının devlet sırlarını yabancı ülke temsilcilerine verdiği ileri sürülürken, hangi ülkeyle bilgi alışverişi yaptığı ise gizli tutuldu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte bölgede tansiyon yüksek seyrederken, dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Rusya'da yaşayan 33 yaşındaki dansöz Yekaterina Zavalishina, "casus" iddiası ve "vatana ihanet" suçlamalarıyla Moskova'da gözaltına alındı. "Katya" lakabını kullanan Zavalishina'nın Moskova'dan kaçmak üzereyken yakalandığı belirtildi.

"DEVLET SIRLARINI YABANCI ÜLKE TEMSİLCİSİNE VERDİ" İDDİASI

Dansözlüğü tam zamanlı olarak çalıştığı işletme analistliği görevinin yanı sıra yapan ve performanslarıyla tanınan Zavalishina'nın "devlet sırlarını yabancı ülke temsilcisine verdiği" iddia edildi. Genç kadının "gizli devlet sırlarını" hangi ülkenin temsilcisiyle paylaştığı açıklanmazken, Zavalishina'nın Moskova'dan İsviçre'ye kaçmak üzereyken yakalandığı duyuruldu.

Dansöz değil casus çıktı! Rusya, 'Katya'yı vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına aldı

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Gözaltına alınan Zavalishina, suçlu bulunması durumunda 20 yıla kadar hapis cezası alabilir. Rus istihbaratı tarafından yakalanan Zavalishina hakkında yetkililer Rus TASS haber ajansına konuştu. Yetkililer, "İstihbarat birimleri Moskova'da yaşayan Rus vatandaşı E.S. Zavalsihina'yı yakaladı. Vatana ihanet şüphesi üzerinde duruluyor. Soruşturma devam ediyor" dedi.

DURUŞMAYA KADAR CEZAEVİNDE KALACAK

Olayın Ukrayna'da devam eden savaşla bağlantısı olup olmadığı bilinmezken, Ağustos ayının ortasında görülecek duruşmaya kadar cezaevinde tutulacak. Sözcü'nün haberine göre Moskova Devlet Üniversitesi'nden 2011 yılında mezun olan Zavalishina'nın geçmişte ABD, Avrupa ve Afrika'ya gittiği de öğrenildi.

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