Demokrasi endeksinde 103. sıradayız! Dünyanın en demokratik ülkesi Norveç

İngiliz araştırma ve analiz şirketi Economist Intelligence Unit'in (EIU) hazırladığı 2021 Demokrasi Endeksi'ne göre dünyada demokrasideki gerileme 2021'de de sürerek yeni bir olumsuz rekor kırdı.

DW Türkçe'nin haberine göre, raporda pandemi sürecinde hükümetlerin uygulamaya koyduğu kapanma önlemleri ve seyahat kısıtlamalarına işaret edilerek sivil hakların gelişmiş demokrasilerde de otoriter rejimlerde de askıya alındığı, pandeminin iki yıldır demokrasideki gerilemenin başlıca kaynağı olduğu belirtildi.

TÜRKİYE 103'ÜNCÜ SIRADA

Dünya ülkelerinin "tam demokrasiler", "kusurlu demokrasiler", "melez rejimler" ve "otoriter rejimler" olarak sınıflandırıldığı endekste Türkiye bu yıl da "melez rejim" kategorisinde değerlendirildi.

2020'ye göre bir basamak yükselerek 167 ülke arasında 103'üncü sırada yer alan Türkiye'nin demokrasi endeksi ise, 10 tam puan üzerinden 4,35 olarak puanlandı. Endeks değerlendirmelerinde seçim süreçleri ve çoğulculuk, hükümetin işleyişi, siyasi katılım, demokratik siyasi kültür ve sivil özgürlükler olmak üzere beş ölçüt temel alındı.

EN DEMOKRATİK ÜLKE NORVEÇ

Dünyanın en demokratik ülkeleri 9,75 puanlık skorla Norveç, 9,37'lik skorla Yeni Zelanda ve 9,27'lik skorla Finlandiya olurken endekste son sırayı 0,32'lik skorla Afganistan aldı. Afganistan'dan sonra demokrasi açısından en kötü durumdaki ülkeler 1,02'lik skorla Mynamar ve 1,08'lik skorla Kuzey Kore olarak sıralandı.

ÇİN'E DİKKAT

Raporda, gelişmiş demokrasilerde vatandaşların mevcut sistemden duydukları hoşnutsuzluğun arttığına işaret edilirken 2022 yılı ve ötesinde Batı modeli demokrasilerinin önündeki en önemli meydan okumanın Çin'den geleceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Kırk yıllık hızlı ekonomik büyüme süreci sonrasında Çin'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline geldiğine işaret edilen raporda, Çin'in on yıl içinde ABD'yi geçerek birinci sıraya yerleşeceği öngörüsünde bulunuldu.