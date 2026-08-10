Develer Aşırı Sıcaktan Etkileniyor

Develer, çölün gemileri unvanıyla biliniyor fakat bu dayanıklı hayvanlar bile Afrika'da yükselen aşırı sıcaklardan etkileniyor.Etiyopya'nın kuzeydoğusundaki Afar bölgesi, dünyanın en sıcak ve en kurak yerlerinden biri. Burada göçebeler sık sık deve kervanlarıyla çöl boyunca tuz taşıyor.Afar'ın Semera bölgesinden deve çobanı Ali Ömer, BBC'ye yaptığı açıklamada "Develerimin aşırı sıcaktan muzdarip olduğunu görüyorum" diyor.Yaklaşık 500 devesi olan 40 yaşındaki adam "Ayaklarında kabarcıklar oluşuyor, gözleri sulanıyor ve sıcak kum yakıyor, oturduklarında da tüylerini mahvediyor" diye konuşuyor: "Son bir ay içinde aşırı sıcaklar nedeniyle sekiz deve yavrusunu kaybettim, durum çok daha ağır ve zorlaştı.""Eskiden serin hava getiren rüzgar bile artık sıcak hava taşıyor" diyen deve çobanı, son yıllarda sıcaklıktaki bu dramatik değişiklikleri fark ettiğini de sözlerine ekliyor.Bu gözlemlerinde yalnız değil. Bilim insanları, hayvan hakları çalışanları ve çeşitli araştırmalar, aşırı sıcağın doğrudan etkileri olarak stresin, yorgunluğun, susuzluğun ve hastalıkların yayıldığını belirtiyor.Yüksek sıcaklıklar dolaylı olarak develerin su, bitki örtüsü ve gölgelik alanların ciddi şekilde azalmasına neden olarak zarar görmesine yol açıyor.

Kuzey Afrika ve Afrika Boynuzu, dünyadaki en büyük tek hörgüçlü deve popülasyonunun yaklaşık %80'ine ev sahipliği yapıyor.Yıllar geçtikçe bu bölgelerdeki çiftçiler ve hayvancılar, aşırı sıcak ve kuraklık koşullarına dayanıklılıkları nedeniyle bu hayvanlara yöneldi.Ancak 2025'te yayınlanan ve Etiyopya'nın güneyindeki deve çobanlarının gözlemlerine dayanan bir çalışma, yüksek sıcaklıkların ve iklim değişkenliğinin deve sürülerinin sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu gösterdi.Çalışmada "Katılımcılar, iklim değişikliği ve değişkenliğinin develerin sağlığını, verimliliğini ve üreme performansını etkilediğini bildirdi" deniliyor.Komşu Somali'de durum daha da ciddi görünüyor. Haziran'da yayınlanan bir araştırma, kuraklığa bağlı deve ölümlerinin yaygın bir kriz olduğunu ve deve sahibi hanelerin yaklaşık %46'sını etkilediğini gösterdi.Çalışmaya kırsalda yaşayan yaklaşık altı bin aile katıldı ve ölüm oranlarının kuzey bölgelerinde yoğunlaştığını gösterdi.Uzmanlar, bölgedeki kuraklığın ana nedeninin aşırı sıcaklar olduğunu, ancak yetersiz veteriner hizmetleri ve hayvan yönetimi gibi diğer faktörlerin de durumu daha da kötüleştirdiğini söylüyor.Atmosfer bilimcileri tarafından yapılan bir analiz, bölgedeki yüksek sıcaklıkların 2021-22 kuraklığının ardındaki neden olduğunu ortaya koydu. Zira aşırı sıcaklık, topraktaki ve su kaynaklarındaki suyun buhara dönüşmesine ve bitkilerin içlerindeki suyu buhar olarak havaya salmasına neden oluyor.Veterinerler, aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle daha çok sayıda hasta deve tedavi ettiklerini ve ölümlerin arttığını söylüyor.Kenya'nın kuzeydoğusunda, Etiyopya sınırındaki Marsabit bölgesinde görev yapan veteriner hekim Hassan Nuya Guyo, BBC'ye yaptığı açıklamada "Develerde aşırı vücut ısısı vakalarında önemli bir artış görüyoruz ve bunun sonucunda develer birden fazla enfeksiyon kapıyor" diyor: "Son iki yılda, aşırı sıcaklar nedeniyle bölgemizde deve ölümlerinde %15'ten fazla artış gördük."Afrika Boynuzu'nda yapılan bir başka araştırmaya göre, develer arasında görülen hastalıkların yaygınlığı ve süt verimindeki azalma, ısı stresi de dahil olmak üzere iklim değişikliğinin etkilerinden kaynaklanıyor.

Kuzey Afrika'da da benzer bir durum yaşanıyor. Bu yıl yayınlanan Cezayir'deki bir çalışma, yaz aylarındaki sıcak hava dalgaları sırasında deve ölümlerinde önemli bir artış olduğunu gösterdi. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), aşırı sıcak hava olaylarının Kuzey Afrika ülkelerinin birçoğunda yaygın bir olgu haline geldiğini ve 1981'den bu yana sıcak hava dalgalarının belirgin bir artış eğilimi gösterdiğini belirtiyor.Açıklamada, bölgedeki ve Ortadoğu'daki birçok ülkede 2024 yılında sıcaklıkların 50°C'nin üzerinde seyrettiği belirtildi.Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) 2025 Afrika İklim Durumu raporuna göre, Kuzey Afrika, 1991 ile 2025 yılları arasında on yılda 0,43°C ile altı alt bölge arasında en hızlı ısınmayı kaydetti. Uzmanlar, develerin vücut sıcaklıklarının gün boyunca dış sıcaklığa bağlı olarak yaklaşık 40°C'ye kadar sıcaklıklara rahatlıkla dayanabildiklerini söylüyor.Bu sayede terlemeyi önlüyorlar ve konsantre idrar ve kuru dışkı su kaybını en aza indirmelerine yardımcı olurken, kalın deri örtüleri de güneş ışınlarından korunmalarına yardımcı ediyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nde (FAO) deve sağlığı konusunda uzmanlaşmış ve Kuzey Afrika'da çalışan bilim insanı Dr. Mohammed Bengoumi, "Ancak develer, sıcaklıklar konfor aralıklarının ötesine çıktığında ısı stresi de yaşayabilirler" diyor. BBC'ye konuşan Bengoumi "Sahra'nın birçok bölgesinde yaz sıcaklıkları artık sık sık 50°C'yi aşıyor ve bu durum, özellikle bitki örtüsünün azalması, su kıtlığı ve gölgeye erişimin sınırlı olmasıyla birlikte, şiddetli ısı stresi riskini artırıyor" şeklinde konuşuyor.Cezayir'deki Ghardaia Üniversitesi'nde Sahra Çölü'nde develer üzerinde deneysel çalışmalar yürüten Profesör Abdelmadjid Chehma da benzer bir sonuca vardı.Chehma "Çalışmalarımız, 41 ila 45 derecenin üzerindeki uzun süreli gece-gündüz sıcaklığının hücrelerine doğrudan saldırdığını gösteriyor" diyor: "Bu kadar yüksek sıcaklık seviyeleri beyaz kan hücrelerine ve diğer hücrelere zarar verdiği için bağışıklık sistemleri zarar görüyor. Stres nedeniyle hücreler kendilerini onarmakta zorlanıyor ve sonunda kendilerini yok ediyorlar."Develer için bu, ısı stresi başladığında, iç ısı üretimini sınırlamak için metabolizmalarının yavaşlaması, bunun sonucunda da besin alımında keskin bir azalma meydana gelmesi ve uyuşukluk ile genel yorgunluğa yol açması anlamına geliyor.Bu durum süt üretiminde düşüşe ve üreme bozukluklarına yol açıyor.

Fas'taki Kazablanka Üniversitesi'nden hayvan hidrobiyolojisi uzmanı Profesör Muhammed el Khasmi ve ekibi, develer üzerinde gözlemledikleri ısı stresinin etkilerinin uzun bir listesini hazırladı.Kilo kaybı, iltihaplanma, kas ve kemik rahatsızlıkları, böbrek fonksiyon bozukluğuna bağlı kimyasal dengesizlik, parazitlerin neden olduğu bulaşıcı hastalıklar bunlardan sadece birkaçıydı.Uzmanlar, aşırı sıcaklığın başlıca suçlu olmakla birlikte, bitki örtüsü ve su kaybı, gölgelik alanların yetersizliği ve yetersiz veterinerlik hizmetleri gibi diğer faktörler de bir araya geldiğinde etkilerinin daha da ağır hale geldiğini söylüyor.Uzmanlara göre Etiyopya'daki birçok çoban bu nedenle develerini, tarihsel olarak bulundukları kuzey bölgesinden, su ve bitki örtüsünün nispeten daha bol olduğu güney bölgelerine taşıdı.Etiyopya'daki Vision Üniversitesi'nden profesör ve pastoralist kalkınma araştırmacısı Daniel Gelan, "Bu, çobanların mevsimsel hareketi değil" diyor.

"Aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle deve yetiştiriciliğini orada sürdüremeyecekleri için kuzey bölgesini tamamen terk ediyorlar" diyor.Yardım kuruluşu Oxfam'a göre, Afrika Boynuzu 2020-2023 yılları arasında yaşanan en uzun ve en şiddetli kuraklığın etkilerinden kurtulmaya çalışırken, şimdi bir başka sert kuraklık dönemiyle karşı karşıya.Açıklamada, Somali'nin bazı bölgelerinde kuraklık nedeniyle su fiyatlarının %2.000'den fazla arttığı belirtildi.Afar'da sığır çobanlığı yapan Ömer, her an bir salgının yetişkin develerini öldürmeye başlayabileceğinden endişe duyduğunu söylüyor.Profesör Chehma'ya göre endişesi haklı: "Develer, çölün yıpratıcı etkilerine karşı hayvancılıkla uğraşanların son savunma hattı olmaya devam ederken, mevcut sıcak hava dalgalarının eşi benzeri görülmemiş yoğunluğu, hayati işlevlerini doğrudan tehdit ediyor ve tarihsel olarak dayanıklı olan bu hayvanı iklim kurbanı haline getiriyor."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .