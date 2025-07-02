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Diddy, Suçlu Bulundu

Diddy, Suçlu Bulundu
02.07.2025 19:16
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Sean 'Diddy' Combs, fuhuş taşımak suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Ünlü Amerikalı rapçi ve müzik yapımcısı Sean "Diddy" Combs, beş farklı suçlamayla yargılandığı davada, 10 yıla kadar hapis cezası almasına yol açabilecek iki ithamdan suçlu bulundu.

Davada suçlamaların tümünü reddeden Combs, "Jane" kod adlı eski bir kız arkadaşını, ayrıca yine eski kız arkadaşı Cassie Ventura ve diğerlerini fuhuş için bir yerden bir yere taşımaktan suçlu bulundu.

Combs, jürinin 13 saatte verdiği karar sonucu, ömür boyu hapis cezası almasına ve mal varlığının büyük bir bölümüne el konulmasına yol açabilecek tehdit için komplo kurmak suçlamasından aklandı.

Jüri, Combs'un, Cassie Ventura ve "Jane"in fuhuşa zorlanması ithamlarında da suçlu olmadığına karar verdi.

Combs'un avukatları, mahkemeden müvekkillerinin kefaletle serbest bırakılmasını talep etti ve bir milyon dolar kefalet ücreti önerdi.

Rapçi ve müzik yapımcısı Combs, ev içi şiddet suçlamalarını kabul etmiş fakat rızasız cinsel ilişki ya da haraç için komplo kurma iddialarını reddetmişti.

Yedi hafta süren davada 30'dan fazla savcılık tanığı dinlenmişti.

Bunlar arasında savcılığın yıldız tanığı olan Combs'un eski kız arkadaşı Casandra Ventura da bulunuyordu. Rapçi Kid Cudi, Combs'un eski çalışanları ve çeşitli otel güvenlik görevlileri de ifade verdi.

Tanıklar, Combs'un çalışanları arasındaki "sadık" yakın çevreyle, kız arkadaşlarını erkek eskortlarla seks yapmaya zorlayıp, izlediği ve görüntülerini çektiği partiler yaptığını iddia etti.

Ventura da mahkemeye Combs'un kendisini cinsel ilişkiye zorladığını ve itaat etmezse görüntüleri yayımlayacağı tehdidinde bulunduğunu anlattı.

Oteldeki şiddet görüntüleri

Davada Ventura'nın 2016 yılında Los Angeles'taki bir otelde Combs tarafından dövülüp sürüklendiği görüntüler de izletildi. Otel çalışanları, ünlü rapçinin görüntüleri silmesi için kendilerine para teklif ettiğini söyledi.

Combs'un avukatları ise müvekkilerinin kadınlara şiddet uyguladığını kabul etti, ancak bu davranışın uyuşturucu kullanımı ve kıskançlıktan kaynaklandığını savundular.

Combs ayrıca cinsel saldırı ve şiddet iddialarıyla açılmış onlarca medeni hukuk davasıyla karşı karşıya.

Harlem doğumlu rapçi 1993'te Bad Boy Records şirketini kurmuştu. Şirket hip hop dünyasındaki bazı en büyük isimlerin temsilciliğini yaptı.

Combs daha sonra Sean John adlı bir giyim markasıyla birlikte, parfüm, içki ve hatta medyada yatırımlar yaptı. 2022'de ünlü ismin bir milyar dolara yakın serveti olduğu tahmin ediliyordu.

Kaynak: BBC

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