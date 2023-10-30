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Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Gazze'yi görüştü - Son Dakika

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Gazze'yi görüştü

Son Güncelleme: 30.10.2023 07:28

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail ve Filistin'deki gelişmeleri ve NATO'nun genişleme sürecini ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ve NATO'nun genişleme süreci hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ANA GÜNDEM GAZZE OLDU

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki çatışmanın bölgeye yayılmasının önlenmesi, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik çabalar, insani yardım koridoru oluşturmanın aciliyeti ve NATO'nun genişleme süreci ele alındı.

"AYRIM YAPILAMAZ"

Bakan Fidan, görüşmede, Gazze'deki halkın ayrım yapılmaksızın topyekun hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu da vurguladı.

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SON DAKİKA: Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Gazze'yi görüştü - Son Dakika
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