Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü. Kallas aynı zamanda Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve görüşme Brüksel'de gerçekleşti.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile görüştü.
Kaynak: DHA
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