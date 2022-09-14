Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadsizce karşılık veren Miçotakis'i Bakan Çavuşoğlu muhatap aldı: Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadsizce karşılık veren Miçotakis'i Bakan Çavuşoğlu muhatap aldı: Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz

14.09.2022 16:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restine küstahça yanıt veren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Bir gece değil, gündüz gelmelerini bekliyoruz" sözlerini sarf etmişti. Bu ifadeleri nedeniyle Miçotakis'i muhatap alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz. Türkiye'nin uluslararası arenadaki görünürlüğü ve başarıları Yunanistan'ı çıldırtıyor. Yunanistan bu nedenle Türkiye'yi kışkırtmak da istiyor" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son günlerde gündemde olan Türkiye- Yunanistan gerilimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"NEREYE NE ZAMAN GİDECEĞİMİZE BİZ KARAR VERİRİZ"

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine "Bir gece değil, gündüz gelmelerini bekliyoruz" şeklinde yanıt veren Miçotakis hakkında da konuşan Çavuşoğlu, "Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

"TÜRKİYE'NİN BAŞARILARI YUNANİSTAN'I ÇILDIRTIYOR"

"Türkiye'nin uluslararası arenadaki görünürlüğü ve başarıları Yunanistan'ı çıldırtıyor. Yunanistan bu nedenle Türkiye'yi kışkırtmak da istiyor. İşte tacizler, kilit atmalar bunun örneği. Bir de Yunanistan, Türkiye'nin yaptırımlara katılmamasını ve dolayısıyla turistlerin Türkiye'ye gelmesi gibi konuları da sürekli gündeme getiriyor."

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"F-16'LARLA İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUN YOK"

"F-16'larla ilgili siyasi düzeyde ve teknik düzeyde herhangi bir sorun yok. Yani askerlerimiz arasında yapılan görüşmelerde herhangi bir problem yok. Türkiye'ye verilecek F-16'ların, ABD ve NATO için de önemli olduğu vurgulanıyor, altı çiziliyor."

"İSVEÇ-FİNLANDİYA NATO ÜYELİĞİ MESELESİ"

"Net yükümlülükleri var. Bunların yerine getirilmesi lazım. Yasa değişikliği ise, yasa değişikliği yapacaklar. Mevcut yasalarımız buna elvermiyor denmesin. Bunu da zaten anlaşmanın içinde koyduk."

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadsizce karşılık veren Miçotakis'i Bakan Çavuşoğlu muhatap aldı: Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz - Son Dakika


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