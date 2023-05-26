Rusya'nın füze saldırısında sağlık kliniği isabet aldı: 1 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
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Rusya'nın füze saldırısında sağlık kliniği isabet aldı: 1 ölü, 15 yaralı

26.05.2023 16:43

Rusya'nın Dnipro'ya yaptığı füze saldırısında bir sağlık kliniği isabet aldı. Bina büyük ölçüde hasar alırken 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Ukrayna'da Dnipro Bölgesi Devlet İdaresi Başkanı Sergiy Lisak, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun Dnipro kentindeki bir hastaneye yönelik füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si çocuk olmak üzere 30 kişinin yaralandığını kaydeden Lisak, enkaz altında bulundukları bilinen 3 kişiden henüz haber alamadıklarını kaydetti.

ZELENSKİ'DEN SALDIRIYA TEPKİ

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamasında, Dnipro'ya füze saldırısının gerçekleştirildiğini ifade ederek, Rus ordusunu Ukrayna'da sivillere karşı "terör eylemleri" düzenlemekle suçladı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Zelenski, Ukrayna'nın savaşta zaferi elde etmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: DHA
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