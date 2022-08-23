Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti - Son Dakika
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Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti

23.08.2022 18:21

Yunanistan, Akdeniz'de Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını sürdürüyor. Yunanistan'a ait F-16'lar, Doğu Akdeniz'de NATO görevi yapan Türk uçaklarına radar kilidi atarak tacizde bulundu. Türkiye'yi taciz etmek için NATO görevlerini bile riske atan Yunan güçleri, gerekli karşılık verilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO üyesi Yunanistan'a ait savaş uçaklarının önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları aktarıldı.

TACİZ ETMEK İÇİN NATO GÖREVİNİ RİSKE ATTILAR

Yunanistan tarafından yapılan söz konusu tacizin, NATO'nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğunu belirten kaynaklar, Yunanistan'ın, Türkiye'yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını ifade etti. Yunanistan'ın Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

YUNAN ASKERİ ATEŞESİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak NATO görevini tehlikeye atan Yunan uçaklarından dolayı tepki gösterildiği aktarıldı.

DIŞİŞLERİ DE DEVREDE

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığınca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulduğu öğrenildi. Bu tür bir tacizin müttefiklikle bağdaşmadığını kaydeden kaynaklar, Yunanistan'ın gerginliği arttırma peşinde olduğunu belirtti.

RADAR KİLİDİ NEDİR?

Askeri havacılık jargonunda radar veya diğer çeşitli sensörlerle uçağına kilitlenip onu takip etmek.

YORUMLAR (1)
  • En Uyguna Al: Tüh hazır NATO görevindeyken tacizci yunana ateşle karşılık verip uçağı düşürseydiler. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Kaynak: İHA

Yunanistan, Türkiye, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti - Son Dakika
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