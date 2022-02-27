Doğu Avrupa'dan, Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'ya tepki! Hava sahalarını kapattılar - Son Dakika
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Doğu Avrupa'dan, Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'ya tepki! Hava sahalarını kapattılar

27.02.2022 14:23
Doğu Avrupa'dan, Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'ya tepki! Hava sahalarını kapattılar

Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal dünya genelinde eleştiri gören Rusya'ya Doğu Avrupa'da tepki gösterdi. Bulgaristan ve Moldova'dan sonra, Baltık ülkeleri Letonya, Estonya, Litvanya, Çekya, Slovenya ve Romanya da hava sahasını Rus uçaklarının geçişine kapattı.

Rusya'nın 24 şubat sabahı Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal, dünya genelinde tepkilere neden oldu. Başta Türkiye olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa, ateşkes çağrısını yinelerken Doğu Avrupa ülkeleri de Rusya'ya tepki olarak hava sahalarını kapattı.

RUSYA'YA UÇUŞLARI ASKIYA ALDILAR

Baltık ülkeleri Letonya, Estonya ve Litvanya hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmayı kararlaştırdı. Letonya havayolu şirketi AirBaltic ise 26 Mart'a kadar Rusya'ya uçuşları askıya aldı. Çekya, Slovenya ve Romanya da yaptıkları açıklamalarla Rus uçaklarına hava sahasını kapattıklarını duyurdular.

BULGARİSTAN VE MOLDOVA DAHA ÖNCE KAPATTI

Bulgaristan ve Moldova daha önce hava sahasını Rus uçaklarına kapattığını duyurmuştu. İngiltere ise Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasını yasaklamıştı.Rusya ise sivil uçuşlara hava sahasını kapatan tüm ülkelere mütekabiliyet ilkesini uygulayacağını açıkladı.

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