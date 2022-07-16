Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın ölümünün nedeni ortaya çıktı! - Son Dakika
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Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın ölümünün nedeni ortaya çıktı!

16.07.2022 14:26

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın ilk eşi Ivana Trump'ın ölüm nedeni adli tıp raporunda ortaya çıktı. 73 yaşındaki Ivana Trump, Manhattan'daki evinde merdivenlerden düşerek can verdi.

İki gün önce, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklama ile eski eşinin ölüm haberini duyuran Donald Trump, "Onu sevenleri üzülerek bilgilendirmekteyim ki Ivana Trump, New York'taki evinde hayatını kaybetti" demişti.

ÖLÜM NEDENİNİ AÇIKLAMAMIŞTI

Donald Trump, 3 çocuğunun annesi Ivana Trump'ın evinde öldüğünü duyurmuş ancak ölüm nedeni veya şekli hakkında herhangi bir ayrıntı vermemişti.

Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın esrarengiz ölümünün nedeni belli oldu

MERDİVENLERİN UCUNDA BULUNMUŞ

New York City baş adli tabibi yaptığı açıklamada, Ivana Trump'ın kaza sonucu düşerek gövdesine aldığı yaralanmalardan dolayı hayatını kaybettiğini söyledi. Ivana Trump'ın merdivenlerden düştüğü ve sağlık yetkililerinin 73 yaşındaki kadını merdivenlerin ucunda bulduğu aktarılıyor.

Bu arada, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, 65 yaş ve üzeri 100 bin yaşlıdan yaklaşık 64'ü düşerek ölüyor.

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