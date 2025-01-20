Donald Trump Yeniden Göreve Başladı: \'Amerika\'nın Altın Çağı Başlıyor\'

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ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, 4 yıl aradan sonra Kongre'de yemin ederek yeniden görevine başladı. Trump törenin ardından yaptığı konuşmada, "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor. Her gün Amerika'yı önceliğimiz yapacağız" dedi.

ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump, başkanlık yeminin ardından bir konuşma yaptı. Teşekkür ederek sözlerine başlayan Trump, "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor. Her gün Amerika'yı önceliğimiz yapacağız. Güvenliğimiz sağlanacak, adalet sistemimiz yeniden dengelenecek. Adaletten yoksun bir şekilde devam eden bu silahlarla ilgili tutum da değişecek" dedi.

Önceliklerinin gururlu ve zengin bir ülke inşa etmek olduğunu belirten Trump, "Amerika yakında çok daha büyük ve güçlü olacak, daha önce hiç olmadığı kadar. Herkes bize saygı duyacak. ABD daha önce hiç elde etmediği bir şansa sahip, herkes bize saygı duyacak. Bir güven kriziyle karşı karşıyayız maalesef. Halkımız hak ettiği yerde değil, içeride bir krizle karşı karşıyayız. Dışarıda da birbiri ardına felaketler yaşanıyor. Suça karışanlara toleransımız yok. Kendi vatandaşlarına her türlü yardımı yapacak ama yabancılara aynısı yapmayacağız. Bugünden itibaren bunların hepsi çok hızlı bir şekilde değişecek" diye konuştu.

'BUGÜN ÖZGÜRLEŞME GÜNÜ'

Donald Trump, tekrar birlik ve sadakati yaşayacaklarını kaydederek, "Benim son seçimimim korkunç bir ihaneti geri çevirmemiz için bir fırsat. Şu andan itibaren Amerika'nın düşüşü geride kalmıştır. Özgürlüklerimiz ve milletimizin kaderi engellenemeyecek. Ben çok ciddi meydan okumalarla karşı karşıya kaldım ve çok şey öğrendim. Özgürlüğümü elimden almak istediler, yaşamımı elimden almak istediler bu yolda. Ben Tanrı tarafından Amerika'yı yeniden büyük yapmak için kurtarıldım. O yüzden bizim iktidarımızın her gününde, birlikte güç ve kararlılıkla çalışacağız. Din ve etnik köken ayrımı gözetmeden bugün itibaren çalışmaya başlayacağız. Bugün özgürleşme günü. Son başkanlık yarışı en görkemli ve en oyun değiştirici başkanlık yarışı olarak hatırlansın istiyorum" ifadelerini kullandı.

'MEKSİKA KÖRFEZİ'NİN İSMİNİ AMERİKA KÖRFEZİ OLARAK DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Milli beraberliğin Amerika'ya geri döndüğünü vurgulayan Trump, şunları söyledi:

"Her yaptığımız şey başarıya odaklı olacak, ülkemizi unutmayacağız, anayasamızı unutmayacağız, Tanrımızı unutmayacağız. Bugün birçok tarihi anlaşmaya imza atıyoruz. Güney sınırıyla ilgili acil bir anlaşma imzalıyorum, sınırlarımızın güvenliği için. Bütün yasa dışı girişler durdurulacak, milyonlarca suçluyu nereden geliyorsa oraya geri göndereceğiz. Meksika'da olan Meksika'da kalacak. Kartellere, terör gruplarına yönelik de imzalar atacağım.

Ulusal enerji acil durumu ilan ediyorum. Amerika yeniden üreten bir ülke olacak. Hiç kimsede olmayan petrol ve gaz, biz bunu kullanacağız. Krizleri bitireceğiz, Amerikan enerjisini tüm dünyaya ihraç edeceğiz. Yeniden zengin bir ülke olacağız. Yeni yeşil anlaşmayı da iptal edeceğiz, kendi endüstrimizi kuracağız, kendi çalışanlarımıza fayda sağlayacağız. Diğer ülkelere de vergi getireceğiz, kendi vatandaşlarımızın zengin olması için çalışacağız. Amerikan rüyası yeniden canlanacak. Verimlilik Bakanlığı oluşturacağız. Yıllar yıllar sonra Anayasa'ya karşı yapılan tüm çabalardan sonra ifade özgürlüğünü geri getirecek kararnameleri imzalayacağım.

Şehirlerimize yeniden kanun ve düzen getireceğiz. İki cinsiyet olacak, kadın ve erkek. Bu hafta tekrar Covid aşılamasına karşı çıkan ordu mensuplarını da yeniden ordumuza geri kazandıracağım. Görevi devralmadan önce Orta Doğu'daki rehineler evlerine geri dönüyor, ben göreve başlamadan bir gün önce. Amerika, dünyaya en güçlü en saygıdeğer ülke olduğunu yeniden hatırlatacak. Bugünden itibaren Meksika Körfezi'nin ismini Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz. Panama Kanalı'nı geri alacağız."

Donald Trump, Amerika için imkansız, diye bir şey olmadığını belirterek, "Son yıllarda bizim toplumumuz çok acı çekti ama yeniden daha büyük yapacağız. Daha önce hiçbir toplumun yaşamadığı dayanışmayı yaşayacak. Daha önce olmadığı gibi kazanacağız. Düşmeyeceğiz, düşmeyeceğiz. Bugün itibaren ABD bağımsız egemen bir devlet olacak. Cesurca hayal edeceğiz. Tanrı Amerika'yı korusun" dedi.