Döner Tartışması Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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Döner Tartışması Kavgaya Dönüştü

Döner Tartışması Kavgaya Dönüştü
23.07.2026 17:57
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Almanya'da döner yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, polis soruşturma başlattı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki Barth Tren İstasyonu'nda bir kişinin diğerinin dönerini yere atmasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Üç kişinin hafif yaralandığı olayın ardından polis, darp şüphesiyle soruşturma başlatırken, anayasa karşıtı söylem ve semboller kullandığı belirlenen bir kişi hakkında da ayrı soruşturma açtı.

Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki Barth Tren İstasyonu'nda döner nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda üç kişi hafif yaralanırken, polis hem darp hem de anayasa karşıtı sembol ve söylemler nedeniyle soruşturma başlattı.

Polisin verdiği bilgiye göre olay, salı akşamı 19 yaşındaki bir kişinin, 26 yaşındaki bir kişinin dönerini yere atmasıyla başladı. İki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve 24 yaşındaki bir kişi de kavgaya dahil oldu.

Kavgada üç kişi de hafif şekilde yaralandı. Ancak yaralıların hastaneye kaldırılmasına gerek olmadığı bildirildi.

Polis, olayın ardından yapılan alkol kontrolünde 19 yaşındaki kişinin nefesinde 2 promilin üzerinde, 24 yaşındaki kişinin ise 1 promil alkol tespit edildiğini açıkladı. 26 yaşındaki kişi ise alkol testini kabul etmedi. Polis, üç kişi hakkında "kasten yaralama" şüphesiyle soruşturma başlattı.

Olay sırasında bölgede bulunan 30 yaşındaki bir kişinin de yüksek sesle anayasa karşıtı ifadeler kullandığı ve bacağında anayasa karşıtı örgütlere ait bir dövmenin görüldüğü belirtildi. Bu kişi hakkında da "anayasa karşıtı örgütlerin sembollerini kullanmak" suçlamasıyla ayrı bir soruşturma yürütülüyor.

Kaynak: ANKA

Almanya, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Döner Tartışması Kavgaya Dönüştü - Son Dakika

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