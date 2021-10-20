Dört odacıklı midesiyle nesli tükenmekte olan vahşi sika geyiği, Çin'de köpekten kaçarken görüldü

Bilim dünyasının yaratılış biçimleri nedeniyle hayretler içerisinde izlediği hayvanlardan biri de geyik. Geyikler, dört odacıklı mide yapıları nedeniyle hala bilime ilham veriyor. Vahşi yapısıyla bilinen sika geyiğinin Çin'de görülmesi ise heyecan yarattı.

BİRİNCİ SINIF ULUSAL KORUMA ALTINDA

Nesli tükenme tehlikesi altında olan sika geyikleri, Çin'de birinci sınıf ulusal koruma altında bulunuyor. Köpek tarafından kovalanan geyiği gören Xie Hongqin adlı yerel köylü, o anları şöyle aktardı;

"Geyiği Pazar günü sabah 8 civarında, kıyafetlerimi dışarı asarken gördüm. Köpeğim geyiği kovalayıp duruyordu. İlk gördüğümde sika geyiği olduğundan emin değildim.

15 DAKİKA BOYUNCA KOVALADI

Kovalamaca yaklaşık 15 dakika sürdü, sonra köpeğimi durdurdum çünkü hepimiz vahşi hayvanların korunması gerektiğini biliyoruz."

Yaban hayatının korunması ve ekoloji restorasyonunun bir sonucu olarak sika geyiklerinin nüfusu son yıllarda artıyor.