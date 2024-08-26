Dr. Ali Semin: Irak'taki Türkmenler, dışlandıkları halde devlete sadık kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Dr. Ali Semin: Irak'taki Türkmenler, dışlandıkları halde devlete sadık kaldı

Geniş Video İzle

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi ve ODAP kurucu direktörü Dr. Ali Semin, Haberler.com Youtube stüdyosunda Irak'ın tarihsel süreci ve Türkmenlerin bu süreçteki rolü hakkında konuştu. Türkmenlerin, devlete karşı hiçbir zaman silahlı bir isyan gerçekleştirmediğini ifade eden Semin, Türkmenlere karşı sürekli bir dışlanma politikası izlendiğini ve buna rağmen Türkmenlerin devlete bağlı kalmayı sürdürdüğünü belirtti.

26.08.2024 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com YouTube stüdyosunda AltıYedi programına konuk olan İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ODAP Kurucu Direktörü Dr. Ali Semin, Irak'ın tarihsel süreci ve Türkmenlerin bu süreçteki rolü hakkında açıklamalarda bulundu. Semin, Irak'ın kuruluşundan bu yana monarşi ile yönetildiğini ve 1936 yılında Orta Doğu'nun ilk askeri darbesinin bu ülkede gerçekleştiğini belirtti. Semin'e göre, bu darbenin ardından Irak'ta darbeler sıklaşmış ve 1958'de General Abdülkerim Kasım liderliğinde gerçekleşen büyük bir darbe ile Irak monarşiden cumhuriyete geçiş yapmıştır.

"TÜRKMENLER IRAK'IN KURUCU UNSURU OLMASINA RAĞMEN DEVLETE KARŞI GELMEDİLER"

Dr. Semin, Orta Doğu'daki darbelerin genellikle yönetim değişiklikleriyle sonuçlandığını vurgulayarak, "1958'den sonra cumhuriyet oldu ve günümüze kadar baktığımızda hep böyle darbeler oldu, çatışmalar oldu" dedi. Ancak bu süreçte Irak'taki Türkmenlerin, devlete karşı hiçbir zaman silahlı bir isyan gerçekleştirmediğini ifade eden Semin, "Türkmenler, Irak'ta kurucu unsur olmalarına rağmen bugüne kadar devlete karşı silahlı bir güç ya da isyan yapmadılar" diye ekledi.

Dr. Ali Semin: Irak'taki Türkmenler, dışlandıkları halde devlete sadık kaldı

"TÜRKMENLER TARİH BOYUNCA DIŞLANDI, AMA DEVLETE SADIK KALDILAR"

Dr. Semin, Irak'ta 1959 Katliamı'ndan sonra Türkmenlere karşı sürekli bir dışlanma politikası izlendiğini ve buna rağmen Türkmenlerin devlete bağlı kalmayı sürdürdüğünü belirtti. Semin, "Dünyada hiçbir devlet, bu kadar bir kesimi dışlamasına rağmen o kesim halen devleti korumak için çaba harcamaya devam etmemiştir. Bana göre bunu yapan bir tek Türkmenler vardır," ifadelerini kullandı.

Dr. Ali Semin: Irak'taki Türkmenler, dışlandıkları halde devlete sadık kaldı

"SİLAHLI GÜCÜNÜZ YOKSA SÖZ SAHİBİ OLAMIYORSUNUZ"

Dr. Ali Semin, Irak'taki Türkmenlerin diğer grupların aksine hiçbir zaman devlete karşı gelmediklerini ve silahlı bir isyana kalkışmadıklarını belirterek, "Ortadoğu sisteminde eğer silahlı gücünüz yoksa, siyasi gücünüz ve kültürünüz ne olursa olsun söz sahibi olamıyorsunuz" dedi. Türkmenlerin tüm bu zorluklara rağmen Irak devleti için sadakatle mücadele ettiklerini ve devleti korumak adına büyük fedakârlıklar yaptıklarını ifade eden Semin, "Dünyada başka bir örneği yok; bu kadar dışlanmasına rağmen devlete bağlı kalan tek topluluk Türkmenlerdir" dedi.

Dr. Ali Semin: Irak\'taki Türkmenler, dışlandıkları halde devlete sadık kaldı

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Orta Doğu, YouTube, Dünya, Irak, Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dr. Ali Semin: Irak'taki Türkmenler, dışlandıkları halde devlete sadık kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yaşar hikmet: Cünkü Türk ulusu hain değildir. bölücü değildir. karakter sahibi bir kökenden gelir. 3 0 Yanıtla

12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
09:58 Esad’dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
19:49 AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı
19:14 Beşiktaş’a piyango vurdu Daniel Amartey’e Premier Lig’den talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Daniel Amartey'e Premier Lig'den talip var
19:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 12:51:40. #1.12#
SON DAKİKA: Dr. Ali Semin: Irak'taki Türkmenler, dışlandıkları halde devlete sadık kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement