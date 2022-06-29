DSÖ, koronavirüse karşı uyardı: Salgın henüz bitmedi

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de Kovid-19 vakalarına dair son gelişmeleri değerlendirdi. Kovid-19'un alt varyantlarından BA.4 ve BA.5'in 110 ülkede vaka artışlarını tetiklediğini belirten Ghebreyesus, küresel vaka artışlarında yüzde 20 yükselme görüldüğünü ve DSÖ'nün 3 bölgesinde ölüm oranlarının arttığını söyledi.

"SALGIN HENÜZ BİTMEDİ"

Ghebreyesus, "Salgın değişim gösteriyor. Virüsle mücadelede ilerleme kat ettik fakat salgın henüz bitmedi." değerlendirmesinde bulundu.

"VARYANTLARIN ANALİZİ GİDEREK ZORLAŞIYOR"

Dünya genelinde test, vaka bildirme ve genom sıralamalarının azalmasından ötürü DSÖ'nün virüs takip kabiliyetinin sınırlandığını vurgulayan Ghebreyesus, "Mevcut Omicron varyantının takibi ve bundan sonra belirecek varyantların analizi giderek zorlaşıyor." şeklinde konuştu.

"12 MİLYARDAN FAZLA AŞI DOZU DAĞITILDI"

Ghebreyesus, mevcut vaka artışlarının Kovid-19'u daha tehlikeli hale getirmemesi için aşılamanın önemine dikkati çekerek, "son 18 ayda dünyada 12 milyardan fazla aşı dozunun dağıtıldığı" bilgisini paylaştı. Dünya genelinde sağlık çalışanları ve 60 yaş üzeri kişilerin aşılanma oranının yüzde 75 olduğunu kaydeden Ghebreyesus, ülkelere "nüfuslarının en az yüzde 70'ini aşılama" çağrısında bulundu.