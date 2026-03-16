Dubai Havalimanı\'nda Uçuşlar Askıya Alındı

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri, yakınlarındaki bir yakıt deposuna isabet eden insansız hava aracının sebep olduğu yangın nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi'nin, sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Dubai Uluslararası Havalimanı yakınında bir yakıt tankına isabet eden insansız hava aracı (İHA) nedeniyle çıkan yangını kontrol altına alma çabalarının sürdüğü bildirildi. Saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İHA'nın sebep olduğu yangın nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını belirtti.