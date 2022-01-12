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Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi - Son Dakika

Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi

12.01.2022 15:44

İngiliz asker Simon Crudgington, eşi Elizabeth'te evli olduğu sırada Monika Szoka ile ilişki yaşamaya başladı. Szoka'yı Türkiye'ye tatile götüren ve kadını Türkiye'de evliliğe ikna eden adam, amacına ulaştı. Ancak çiftin düğün gününde Elizabeth, kocasını yeni aşkı Monika Szoka'ya mesaj atarak kocasının kendisiyle evli olduğunu söylerdi. Szoka, bu haberi alınca dünyası başına yıkılsa da çift yine de evlenmek için Prag'a uçtu.

İngiltere'de yaşayan Simon Crudgington isimli adamın yaptıkları, duyanları büyük şaşkınlığa uğrattı. Elizabeth isimli eşiyle mutlu birlikteliğine devam eden Simon, bir yandan da eğlence mekanında tanıştığı Monika Szoka isimli kadınla aşk yaşamaya başladı.

TATİL İÇİN TÜRKİYE'YE GETİRDİ

Simon, oldukça etkilendiği Monika Szoka'yı tatil için Türkiye'ye getirdi. İkili, Türkiye'de son derece mutlu bir tatil geçirdikten sonra evlilik kararı aldı. Monika, evlilik teklifini kabul etmesinde Türkiye tatilinin de büyük rol oynadığını belirtti.

Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçek yüzünden dünyası başına yıkıldı

DÜĞÜN GÜNÜ ACI GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Monika Szoka ve Simon, Türkiye tatilinden döndükten sonra evlilik hazırlıklarına başladı. İkili, dünyaevine girecek olmanın heyecanını yaşıyordu. Ancak düğün günü, beklenmeyen bir şey oldu. Simon'un eşi Elizabeth, Monika'yı arayarak Simon'un zaten kendisiyle evli olduğunu söyledi.

Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçek yüzünden dünyası başına yıkıldı

YİNE DE EVLENMEKTEN VAZGEÇMEDİLER

Elizabeth, kocasıyla mutlu bir evliliği olduğunu ve boşanma gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Yine de çiftin Prag'a giderek düğünlerini gerçekleştirdiği belirtildi. Ancak nikah işleminin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği henüz bilinmiyor.

Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçek yüzünden dünyası başına yıkıldı
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Evlilik, Türkiye, Düğün, Prag, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi - Son Dakika
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