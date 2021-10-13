Üye Girişi
ABD'de 12 bin 300 yıllık tütün kalıntıları bulundu: 'Tüketim çok daha eskiye dayanıyor' - Son Dakika
BBC

ABD'de 12 bin 300 yıllık tütün kalıntıları bulundu: 'Tüketim çok daha eskiye dayanıyor'

13.10.2021 05:48
ABD'de 12 bin 300 yıllık tütün kalıntıları bulundu: 'Tüketim çok daha eskiye dayanıyor'

ABD'nin Utah eyaletinde, kömürleşmiş halde bulunan dört tütün bitkisi kalıntısı, Amerika'da tütün kullanımının 12 bin 300 yıl önceye dayanıyor olabileceğini ortaya koydu.

ABD'nin Utah eyaletinde, kömürleşmiş halde bulunan dört tütün bitkisi kalıntısı, Amerika'da tütün kullanımının 12 bin 300 yıl önceye dayanıyor olabileceğini ortaya koydu.

Son keşif, tütünün tahmin edilenden 9 bin yıl önce ilk kez içilmiş olabileceğini de gösterdi.

Bilim insanları, Utah'taki Büyük Tuz Gölü Çölü çevresindeki avcı toplayıcıların, emerek ya da yakma yoluyla içerek tütünü kullandığına inanıyor.

Bugüne dek, tütün kullanımına dair en erken bulgu, 3 bin 300 yıl önce Alabama eyaletinde bulunan bir pipoya dayanıyordu.

Arkeologlar bu keşfi, Wishbone adı verilen kazı bölgesinde yaptı.

Bölgede tespit edilen bir kamp yerinde, ateşe atılmış milimetre genişliğinde tütün tohumları bulundu.

Tütün kalıntılarının bulunduğu antik ocak çevresinde, ördek kemikleri, taş aletlerin yanında bir de mızrak ucu keşfedildi.

'Tütün tohumları büyük bir sürpriz oldu'

Arkeologlar bulunan bu mızrak ucundaki kan kalıntılarının, mamut ya da erken dönem bir file ait olduğunu düşünüyor.

Keşfi yapan bilim insanları, Nature Human Behaviour dergisinde yayımlanan makalede; tütünün avcı toplayıcılar yerli Amerikalılar tarafından, yemek veya alet yaparken tüketildiğini yazdı.

New Scientist dergisine konuşan ekipten bilim insanı Daron Duke, "Tütün tohumları büyük bir sürpriz oldu. Çok küçük olmaları nedeniyle bu şekilde kalabilmeleri çok nadir" dedi.

'Hayal gücüm deli gibi çalışıyor'

Duke, bu keşfin, tarımsal üretim yoluyla tüketilmeye başlamasından çok önce tütünün kafa yapıcı özelliğinin öğrenildiğini gösterdiğini de söylüyor:

"Avcı toplayıcıların kültürü hakkında çok az şey bilmiyoruz. Bu keşifle ilgili benim en çok ilgimi çeken şey, belgelenmemiş bu antik dönemde yaşanan bu basit aktivitenin açtığı sosyal pencere. Hayal gücüm deli gibi çalışıyor."

Anavatanı Amerika kıtası olan tütün bitkisi, bağımlılık yapıcı özelliği olan nikotin maddesi içeriyor.

Tütün dünyaya, kıtanın 15. yüz yıldan itibaren Avrupalılar tarafından kolonileştirilmesi ile dağılmaya başladı.

Utah'taki Büyük Tuz Gölü Çölü bugün kurumuş durumda. Ancak 12 bin 300 yıl önce kamp bölgesinin, uçsuz bucaksız sulak alanlardan oluştuğu düşünülüyor.

ABD'de 12 bin 300 yıllık tütün kalıntıları bulundu: 'Tüketim çok daha eskiye dayanıyor'
ABD'de 12 bin 300 yıllık tütün kalıntıları bulundu: 'Tüketim çok daha eskiye dayanıyor'

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Tütün, Utah, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de 12 bin 300 yıllık tütün kalıntıları bulundu: 'Tüketim çok daha eskiye dayanıyor' - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Öğretmenden iki öğrenciye taciz! İfadeler 49 yaşındaki şüpheliyi tutuklattı 23:06 Öğretmenden iki öğrenciye taciz! İfadeler 49 yaşındaki şüpheliyi tutuklattı Tamer Karadağlı'nın katılacağı organizasyon ertelendi 22:38 Tamer Karadağlı'nın katılacağı organizasyon ertelendi Cristiano Ronaldo, dolar milyarderi iş insanıyla ortak oldu! İşte yer alacağı yeni proje 22:10 Cristiano Ronaldo, dolar milyarderi iş insanıyla ortak oldu! İşte yer alacağı yeni proje
Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı salladı 21:23 Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı salladı Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak 20:48 Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu 20:03 Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı 18:40 Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun 17:29 HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun

Son Dakika Haberleri
18:56 Tunceli'de yıkanmak için su dolu çukura giren çoban, yaşamını yitirdi
18:44 Mesut Özil'den kafa karıştıran soru: Bitcoin mi Ethereum mu?
18:40 Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı
18:32 La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso O'choro, İstanbul'da
17:59 Mehmet Ekici, 1 sene sonra yeni takımla anlaşma sağladı
17:56 5 öğrencinin ölümüne sebep olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı
17:48 Orhan Gencebay'ın koronadan dolayı hastaneye kaldırıldı iddiasına Sevim Emre'den Haberler.com'a özel açıklama
17:46 Ece Ronay ile mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama: Artık takibe takip yapacağım
17:35 Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı
17:28 HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun
Danimarka'dan benzersiz başarı! Hem Dünya Kupası biletini aldılar hem de tarihe geçtiler Danimarka'dan benzersiz başarı! Hem Dünya Kupası biletini aldılar hem de tarihe geçtiler         
00:16
Fatih Terim'i çileden çıkaran gerginlik! Başrolde Marcao ve Alpaslan var Fatih Terim'i çileden çıkaran gerginlik! Başrolde Marcao ve Alpaslan var         
22:54
Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı         
22:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan teklifine İtalya Başbakanı Draghi'den destek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan teklifine İtalya Başbakanı Draghi'den destek         
21:35
Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi         
20:50
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış         
18:44
Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı         
17:36
2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam         
15:35
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar         
13:30
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu         
12:19
Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti         
11:36
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'na seslendi         
11:10
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 06:54:21. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de 12 bin 300 yıllık tütün kalıntıları bulundu: 'Tüketim çok daha eskiye dayanıyor' - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement