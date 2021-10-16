Üye Girişi
ABD Kabil'de SİHA saldırısıyla öldürdüğü sivillerin ailelerine tazminat teklif etti - Son Dakika
BBC

ABD Kabil'de SİHA saldırısıyla öldürdüğü sivillerin ailelerine tazminat teklif etti

16.10.2021 12:12
ABD Kabil'de SİHA saldırısıyla öldürdüğü sivillerin ailelerine tazminat teklif etti

ABD hükümeti, Ağustos ayında Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir SİHA saldırısıyla öldürdükleri sivillerin ailelerine tazminat teklif etti.

ABD hükümeti, Ağustos ayında Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir SİHA saldırısıyla öldürdükleri sivillerin ailelerine tazminat teklif etti.

Saldırıda yardım çalışanı Zamairi Ahmedi ve ailesinden yedisi çocuk dokuz kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Savunma Bakanlığı, ailenin hayatta kalan üyelerini ABD'ye götürmek için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'i ele geçirmesi sonrasında IŞİD'in Horasan kolu Kabil havalimanı etrafında ülkeyi terk etme umuduyla bekleyen insanlara yönelik bir bombalı saldırı düzenlemiş, 170 sivil ve 13 ABD askerinin öldüğü saldırının ardından da ABD söz konusu SİHA saldırısını gerçekleştirmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan General Kenneth McKenzie, geçen ay yaptığı açıklamada, hedef alınan yardım görevlisinin arabasının IŞİD ile bağlantılı olduğu düşünülerek sekiz saat boyunca takip edildiğini söylemişti.

IŞİD ile bağlantılı bir yerleşimde bulunması nedeniyle havadan takibe alınan aracın bagajına su bidonları yüklenirken, görüntüleri izleyen ABD'li yetkililer bunları patlayıcı sanmıştı.

Araç, Kabil havalimanına 3 kilometre uzaktaki Zamairi Ahmedi'nin evinin önünde SİHA ile vurulmuştu.

SİHA saldırısının ardından bir patlama daha yaşanması ABD'li yetkililer tarafından aracın patlayıcı taşıdığının kanıtı olarak görülmüş, fakat daha sonra patlayan şeyin muhtemelen civardaki bir gaz tankı olduğu anlaşılmıştı.

Saldırıda öldürülenlerden Ahmet Nasır, ABD ordusu için tercümanlık yapmıştı.

Öldürülen diğer kişiler de uluslararası örgütler için çalışmış ve ABD'ye giriş için vizeye sahip kişilerdi.

Öte yandan Ahmedi'nin 22 yaşındaki yeğeni Ferşat Haydari, ABD ordusunun özür açıklamasının yeterli olmadığını söyledi.

AFP'nin aktardığına göre Haydari, "Buraya gelip bizden yüz yüze özür dilemeliler" dedi.

ABD Kabil'de SİHA saldırısıyla öldürdüğü sivillerin ailelerine tazminat teklif etti
ABD Kabil'de SİHA saldırısıyla öldürdüğü sivillerin ailelerine tazminat teklif etti

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Kabil, SİHA, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Kabil'de SİHA saldırısıyla öldürdüğü sivillerin ailelerine tazminat teklif etti - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'ta yeni sakatlık alarmı! Kritik maçlar öncesi kötü haber 12:55 Beşiktaş'ta yeni sakatlık alarmı! Kritik maçlar öncesi kötü haber Bahçelerine dadanan hırsızlar, tanesi 10-15 TL'den satılan Avokadoya göz dikti 12:45 Bahçelerine dadanan hırsızlar, tanesi 10-15 TL'den satılan Avokadoya göz dikti Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye tepki: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor 12:36 Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye tepki: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı 12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı 12:30 Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı 12:21 Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı
Fenerbahçe maçında yapılanları Drogba yıllar sonra itiraf etti 12:02 Fenerbahçe maçında yapılanları Drogba yıllar sonra itiraf etti Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti 11:06 Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti

Son Dakika Haberleri
12:30 Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı
12:30 Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı
12:28 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde Uğurcan mı, Altay mı fark yaratacak? İşte istatistikler
12:23 Fenerbahçe'de Vedat Muriqi müjdesi! Adım adım sona yaklaşıyor
12:22 DHKP/C'nin korkunç planı ortaya çıktı! Devlet görevlilerini rehin alıp kaos çıkarmak istemişler
12:20 Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı
12:19 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu
12:19 Brezilya'da sudan bir anda fırlayan köpek balığı, yüzen gencin penisini parçaladı
12:03 Son dakika! Ticaret Bakanı Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık
12:02 Fenerbahçe maçında yapılanları Drogba yıllar sonra itiraf etti
Araştırma sonuçlarına göre, günde sadece 5 saat hareket, kanseri bertaraf ediyor Araştırma sonuçlarına göre, günde sadece 5 saat hareket, kanseri bertaraf ediyor         
13:16
Set çalışanları, Burak Özçivit hakkında hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu Set çalışanları, Burak Özçivit hakkında hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu         
12:47
3 sene önce işlenen cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar 3 sene önce işlenen cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar         
12:40
Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı         
12:34
Hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı Hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı         
12:31
Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı         
12:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
Ülkeyi yasa boğan olay! Nehre düşen 11 çocuk, el ele tutuştukları için boğularak can verdi Ülkeyi yasa boğan olay! Nehre düşen 11 çocuk, el ele tutuştukları için boğularak can verdi         
11:40
Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı         
10:52
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor         
10:26
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?         
09:49
Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var         
09:14
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı         
08:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 13:19:47. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Kabil'de SİHA saldırısıyla öldürdüğü sivillerin ailelerine tazminat teklif etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement